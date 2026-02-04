Transportplanerare - Sjö
2026-02-04
Just nu söker vi en operativ transportplanerare inom sjötransport för ett sommarvikariat till vår kund i Solna. Ta chansen att ingå i ett tätt, sammansvetsat team i en spännande roll. Då detta är ett sommarvikariat för att täcka upp för ordinarie personal så finns det inte möjlighet till längre ledighet, eventuellt några dagar.
Uppdrag: maj -augusti
Omfattning: 40h/veckan, hybrid. 8.00-17.00
Plats: Solna
Arbetsgivare: Randstad AB
Som konsult hos Randstad är du anställd hos oss och jobbar ute hos någon av våra kunder. Du har samma fördelar hos Randstad som hos andra arbetsgivare med kollektivavtal och förmåner som friskvårdsbidrag, företagshälsovård, försäkringar och rabatt på träningskort. Utöver det erbjuds du även en mängd karriärmöjligheter, får möta olika företagskulturer och erfarenhet från olika branscher vilket gör att du utvecklar din kompetens och får ett välfyllt CV. Tjänsten kan innebära många kontakter och då är det är viktigt med god samarbets- och kommunikationsförmåga. Som person ser vi att du är drivande och van att arbeta självständigt. Söker du en arbetsgivare som erbjuder varierande uppdrag och nya kontaktnät kommer du att trivas hos oss. För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald. Urval sker löpande så skicka in din ansökan idag!
Ansvarsområden
Du kommer att arbeta med olika flöden, se över transporter och vara spindeln i nätet bland leverantörer, transportörer och lager.
Bland dina arbetsuppgifter:
Kontrollera och koordinera transporter, se vad som kommit in
Registrera hur veckans transporter ser ut
Följa upp KPI:er
Registrera data i Excel
Registrera lossningstid
Avdelningen i Solna består av 6 kollegor som jobbar med olika delar av företagets transport och logistik. Ni hjälps åt, men har också olika ansvarsområden. Under din första period kommer du få upplärning på plats av ordinarie personal. Du jobbar i flera olika system, både gamla system samt nya de implementerar.KvalifikationerKvalifikationer
Erfarenhet från arbete inom Transport minst 2 år
Erfarenhet från administrativt arbete, minst 1 år.
Erfarenhet av tull
Kommunikativ
Goda kunskaper inom Microsoft Office samt Excel
Jobbat med outlook och mail
Flytande i Svenska och Engelska
Framåt, initiativtagande och lösningsorienterad
Utbildning inom transport/logistik (vi ser gärna att du studerar nu)
Meriterande:
Systemstark, jobbat med både transport och fakturasystem.
Tidigare erfarenhet av transport av livsmedel.
Som person är du positiv och initiativtagare i att lösa dagens problem som kan uppkomma. Du är inte rädd för att varken hjälpa till eller räcka upp handen när du själv behöver hjälp. Du gillar att ha många kontaktytor, både internt och extern, och värnar om dina kontakter och vårdar dessa. Du är inte heller rädd att lyfta telefonen då detta behövs för att snabbt komma framåt i vissa ärenden.Om företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential. Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Ersättning
