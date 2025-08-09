Transportledare till växande företag
2025-08-09
Måltidsfabriken erbjuder transporttjänster till offentlig sektor och privata aktörer i 18 orter runt om i Sverige. Vi är inne i en stark expansionsfas med fokus på kvalitet, pålitlighet och samhällsnytta. Vårt största uppdrag är måltidstransporter för kommuner - ett arbete som kräver ansvarstagande och självständighet i en miljö präglad av tillit och struktur.Publiceringsdatum2025-08-09Beskrivning
Vi söker nu en transportledare som vill ta ansvar för att leda och optimera vår dagliga transportverksamhet. I den här rollen är du navet i vårt logistikflöde - du planerar rutter, stöttar våra chaufförer och säkerställer att våra leveranser sker smidigt, punktligt och enligt våra kunders krav. Erfarenhet av transporter & logistik är meriterande, men inte ett krav - det viktigaste är att du har ett strukturerat arbetssätt, är lösningsorienterad och trivs med att ha många kontaktytor.
Huvudsakliga ansvarsområden:
Som transportledare får du en central roll i vår dagliga verksamhet. Du ansvarar för att planera, leda och optimera våra transporter så att de sker effektivt, tryggt och i enlighet med kundens krav. Du är spindeln i nätet mellan chaufförer, kund och driftledning - med stort utrymme att påverka och förbättra arbetssätt.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Planering och schemaläggning: Skapa effektiva körscheman för att säkerställa punktliga leveranser.
Koordinering: Leda, koordinera, Instruera, stötta och följa upp chaufförers arbetsdag.
Övervakning och uppföljning: Kontinuerligt övervaka transportverksamheten för att identifiera och lösa eventuella problem som kan påverka leveranskvaliteten eller effektiviteten. Följa upp och rapportera transportresultat och KPI
Kundkontakt: Vara kontaktpunkt för kunder angående transportrelaterade frågor. Säkerställa att kundernas specifika krav och önskemål uppfylls på ett professionellt sätt.
Kvalitet och säkerhet: Säkerställa att alla transportaktiviteter genomförs enligt företagets kvalitets- och säkerhetsstandarder. Genomföra regelbundna kontroller av fordon och utrustning för att upprätthålla hög säkerhetsnivå.
Rapportering: Upprätta och underhålla rapporteringssystem för att dokumentera transportverksamheten, inklusive avvikelser och förbättringsområden. Rapportera till överordnade chefer om status och problem.
Utveckling av personal: Ansvara för rekrytering, utbildning och utveckling av transportpersonal. Genomföra medarbetarsamtal och prestationsbedömningar för att stödja personalens utveckling och motivation.
Processförbättring: Identifiera och implementera förbättringar i transportprocesser och rutiner för att optimera effektivitet och kostnadskontroll. Delta i utveckling och uppdatering av transportpolicyer och procedurer.
Kvalifikationer och krav:
Färdigheter: Goda ledaregenskaper och förmåga att motivera och leda ett team. Stark organisatorisk och analytisk förmåga.
Kommunikationsförmåga: Utmärkta kommunikations- och förhandlingsegenskaper, både på svenska och engelska.
Problemlösning: Förmåga att identifiera och lösa problem effektivt och snabbt.Dina personliga egenskaper
Ansvarstagande och självgående
Hög stresstålighet och förmåga att hantera flera uppgifter samtidigt
Noggrann och detaljorienterad
Engagerad i att förbättra och effektivisera processer
Serviceorienterad med ett kundfokuserat arbetssätt
Företaget erbjuder:
En dynamisk och utvecklande arbetsmiljö
Konkurrenskraftig lön och förmåner
Möjlighet till professionell utveckling och karriärvägar
En stödjande och samarbetsinriktad arbetskulturSå ansöker du
Låter detta som en roll för dig? Skicka din ansökan senast 2025-07-30. Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte - vi ser fram emot att höra från dig! Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på hr@maltidsfabriken.se
Sista dag att ansöka är 2025-09-09
E-post: hr@maltidsfabriken.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Transportledare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Måltidsfabriken AB
(org.nr 559051-1365), https://maltidsfabriken.se
Kungstorget 8 (visa karta
)
252 78 HELSINGBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9451388