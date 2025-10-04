Transportledare
PAK Transport AB / Logistikjobb / Landskrona Visa alla logistikjobb i Landskrona
2025-10-04
, Svalöv
, Kävlinge
, Helsingborg
, Bjuv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos PAK Transport AB i Landskrona
We are looking for Dispatcher for our Transport Company. Who can handel following
Daily planning and distribution of assignments and traffic management of transport
Daily contact with Transport Partner and Drivers
Personnel responsibility for your team
Coordination and planning of schedules, driving times, etc.
Handling of deviations and complaints, planning with customers
Time reporting, performance reviews, writing employment contracts
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-02
E-post: paktransportab@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare PAK Transport AB
(org.nr 559009-9411)
Fartygsgatan 15 (visa karta
)
261 35 LANDSKRONA Jobbnummer
9540736