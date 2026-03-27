Transport Coordinator till global kund!
Nu söker vi en Transport Coordinator till ett stort fordonsbolag i Göteborg. Vi söker dig som vill arbeta i en bred roll där laganda och teamwork är nyckeln till framgång. Tjänsten är ett konsultuppdrag på heltid via Poolia med start så fort som möjligt och kommer pågå fram till april 2027.
Intervju sker löpande, varmt välkommen med din ansökan!
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
• Följ upp dagligen med avvikelsehantering i transportflödet
• Ta emot och utföra brådskande transporter och bokningar
• Boka transporter för leveranser och transportörsuppföljning
• Upprätta beredskapsplaner
Vem är du?
Vi ser att du mycket god kommunikationsförmåga samt snabblärd och ansvarstagande. I övrigt ser vi att du har:
• Eftergymnasial utbildning inom logistik, spedition eller annat relevant område
• Minst 5 års relevant erfarenhet inom liknande arbetsuppgifter
• Flytande kunskaper i svenska och engelska
• Goda systemkunskaper gärna i SAP.
Erfarenhet av fordonsindustrin är meriterande.
Om verksamheten
Att vara konsult passar dig som på kort tid vill skaffa dig lång erfarenhet. Vi erbjuder dig chansen att arbeta på populära arbetsplatser med välkända varumärken där du kan utveckla din kompetens. Du kommer att trivas som konsult om du söker en värld av spännande uppdrag och nya kontaktnät. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01
(org.nr 556426-7655), https://poolia.se/
Drakegatan 6-10 (visa karta
)
412 50 GÖTEBORG Arbetsplats
Poolia Väst Kontakt
Emilia Malm emilia.malm@poolia.se
9824358