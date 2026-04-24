Transport and Prod. Support - Clariant i Uddevalla
2026-04-24
Visa alla jobb hos TNG Group AB i Uddevalla
Planera transporter, säkra lagernivåer och stötta produktionen i en roll med daglig kontakt med kunder och transportör
Som Transport planner and Production support hos Clariant i Uddevalla eller Mölndal arbetar du med att planera transporter, följa upp leveranser och säkerställa att kunder har rätt lagernivåer. Du koordinerar dagligen med transportörer, produktion och kunder, och justerar planer utifrån efterfrågan och produktionstakt. Rollen innebär både planering i förväg och snabba omprioriteringar när förutsättningar ändras. Du arbetar i SAP med order, data och uppföljning samt hanterar dokumentation kopplad till leveranser. Under perioder med hög belastning stöttar du produktionen praktiskt, exempelvis vid lastning eller enklare underhåll. Arbetet sker i nära samarbete med kollegor i Uddevalla och Mölndal samt med kunder och transportörer i Norden.
Ditt anställningserbjudande
Du arbetar nära den dagliga driften och följer hela flödet från planering till leverans. Rollen ger en tydlig koppling mellan det du gör och resultatet hos kund. Du kombinerar administrativt arbete i SAP med löpande dialog med produktion, transportörer och kunder. Du ingår i ett mindre team där arbetet fördelas efter behov och där du förväntas ta ansvar för dina uppgifter från start till leverans. Clariant erbjuder fördelaktiga anställningsvillkor och förmåner.Publiceringsdatum2026-04-24Arbetsuppgifter
Planera och boka transporter
Följa upp leveranser och justera vid avvikelser
Säkerställa lagernivåer hos kunder
Ha daglig kontakt med transportörer och kunder
Samarbeta med produktionen i Uddevalla
Arbeta i SAP med order och data
Hantera dokumentation och rapportering
Stötta produktionen praktiskt vid behov
Värt att veta
Rollen innebär att du är anställd på heltid hos Clariant och placeringsort är antingen Uddevalla eller Mölndal. Beroende på säsong varierar närvaron mellan Mölndal och Uddevalla. Arbetstider 8-17 med flextid och möjlighet till hybridarbete. Du rapporterar till Head of Operations och arbetar i ett nordiskt team med cirka 20 kollegor. Resor förekommer i begränsad omfattning.
Våra förväntningar
Du har erfarenhet av transportplanering, logistik eller liknande arbete och är van att arbeta med leveranser och kundkontakt. Du kan prioritera mellan flera uppgifter, följa upp ditt arbete och agera när något avviker från plan. Du är tydlig i din kommunikation och bekväm med att ta beslut i det dagliga arbetet. Du behärskar svenska och engelska flytande och har god datorvana. Du trivs i ett mindre team där man delar ansvar och där tempot varierar över året. Erfarenhet av SAP är meriterande, liksom vana av arbete i produktions- eller lagermiljö.
Rekryteringen sker i samarbete med TNG, specialister på kompetensbaserad och fördomsfri rekrytering, bemanning och interim. Vi ser fram emot att få din ansökan med CV eller LinkedIn-profil, och utan personligt brev, i vårt enkla ansökningsformulär. Notera att vi inte kan ta emot ansökningar via e-post, men att du alltid är välkommen att maila rekryteraren vid frågor. Efter inskickad ansökan kommer vi dels anonymisera dina personuppgifter, dels be dig att göra ett par rekryteringstester, innan vi gör en första bedömning. Givetvis får du mer information om varje steg när det är dags och så snart du skickat in din ansökan kan du följa den i realtid via vår hemsida. Observera att vi gör urval löpande och tjänsten kan därför tillsättas före sista ansökningsdatum. Varmt välkommen! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-24
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tng Group AB
451 76 UDDEVALLA Arbetsplats
Clariant Production Sweden AB Kontakt
Catinka Andersson catinka.andersson@tng.se +46708888411 Jobbnummer
9875581
9875581