Transformation & Förändringsledare
Experis AB / Inköpar- och marknadsjobb / Malmö Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Malmö
2026-07-14
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Vill du vara med och driva en av Nordens mest spännande förändringsresor? Har du erfarenhet av förändringsledning, organisationsutveckling och att få människor att engagera sig i förändring? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig!
Vi söker nu en Transformation & Förändringsledare som vill bidra till ett omfattande transformationsprogram på nordisk nivå. I rollen kommer du att arbeta nära ledare, verksamhetsansvariga och transformationsteam för att säkerställa att förändringsinitiativ genomförs framgångsrikt och skapar långsiktigt värde för organisationen.
Om rollen
Som Transformation & Förändringsledare ansvarar du för att identifiera, planera och driva de organisatoriska, operativa och ledarskapsrelaterade förändringar som krävs för att uppnå programmets mål.
Du kommer att spela en viktig roll i att skapa engagemang, bygga förståelse för förändringen och stötta både ledare och medarbetare genom transformationsresan. Rollen innebär ett nära samarbete med intressenter i hela den nordiska verksamheten.Publiceringsdatum2026-07-14Dina arbetsuppgifter
Driva och stötta förändringsinitiativ inom organisationen.
Planera och facilitera workshops, dialogmöten och förändringsaktiviteter.
Omvandla affärsbehov till konkreta förändrings- och engagemangsplaner.
Stötta chefer och team i förändringsarbete.
Samarbeta nära HR, verksamhetsansvariga och transformationsteam.
Säkerställa samsyn mellan olika intressenter och bidra till en framgångsrik implementering av förändringar.
Delta i projekt inom kultur, ledarskap och organisationsutveckling.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av förändringsledning, organisationsutveckling, HR, transformation eller liknande områden.
Är en skicklig facilitator med förmåga att leda workshops och skapa engagemang.
Har mycket god kommunikativ förmåga och vana att hantera många olika intressenter.
Kan kombinera strategiskt tänkande med operativt genomförande.
Är pragmatisk, affärsorienterad och resultatinriktad.
Har erfarenhet från en nordisk eller internationell organisation, vilket ses som meriterande.Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen tror vi att du:
Är självgående och drivs av att skapa struktur och framdrift.
Trivs i komplexa miljöer med många kontaktytor.
Är flexibel och trygg i föränderliga organisationer.
Har ett starkt fokus på genomförande och resultat.
Bygger förtroende och skapar engagemang hos både ledare och medarbetare.
Om uppdraget
Uppdragslängd: cirka 18 månader med möjlighet till förlängning.
Omfattning: initialt 50 %, med möjlighet att utökas till 75 %.
Arbetsform: hybrid.
Placering: flexibel inom Norden.
Här får du möjlighet att vara med och påverka en betydande transformationsresa och bidra till utvecklingen av människor, kultur och verksamhet i en nordisk organisation.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Jenny Öster jenny.oster@manpower.se
Vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104)
Södergatan 24 (visa karta
)
211 34 MALMÖ Arbetsplats
Jefferson Wells Kontakt
Contact
Jenny Öster jenny.oster@manpower.se Jobbnummer
10002392