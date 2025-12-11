Transaction Manager till Servistore
2025-12-11
Är du redo att ta ansvar för en affärskritisk funktion i ett bolag som befinner sig i en stark och snabb tillväxtfas? Som Transaction Manager hos Servistore får du kombinera strategiskt ansvar med operativt genomförande i en miljö där data, affärsmässighet och handlingskraft utgör grunden för framgång.
Om Servistore
Servistore är en av Sveriges ledande aktörer inom self-storage och ingår i Heitman-koncernen - en av världens största investmentbolag och marknadsledare globalt inom self storage. Här möts kraften från en internationell private equity-ägare och snabbheten från en entreprenöriell organisation med stark lokal förankring.
Self-storage-marknaden växer snabbt både nationellt och internationellt. Servistore har under de senaste åren gått från sju till över trettio anläggningar och står inför en fortsatt offensiv expansionsperiod där fastighetsförvärv är en avgörande del. I verksamheten möts teknik, affärsutveckling och kundbehov, samtidigt som företaget präglas av nära samarbete, pragmatism och engagemang.
Organisationen är liten och snabbrörlig, vilket skapar både stort ansvar och stora möjligheter. Här trivs du som vill påverka, bygga struktur och vara en aktiv del av företagets fortsatta resa. Läs mer om Servistore HÄR!
Om rollen
Som Transaction Manager får du ett övergripande ansvar för att driva Servistores olika förvärv, från tidig marknadsanalys och sourcing till genomförd affär och efterföljande integration. Rollen är både strategisk och hands-on, och du blir en viktig aktör i att forma företagets framtida portfölj och geografiska utveckling.
Du arbetar nära VD och COO och har kontinuerlig dialog med Heitmans investeringsteam. Arbetet spänner över affärsutveckling, analys, förhandling och relationsskapande, och du driver flera parallella processer där dina beslut får direkt påverkan på verksamhetens utveckling.
Initialt handlar rollen om att lära känna verksamheten, etablera struktur och bygga relationer med fastighetsägare och relevanta aktörer. Med tiden förväntas du ta ett allt större strategiskt ansvar för metodik, arbetssätt och Servistores långsiktiga förvärvsstrategi.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Identifiera, analysera och utvärdera potentiella fastigheter och self-storage-möjligheter.
Leda hela transaktionsprocessen, från sourcing till DD, förhandling, strukturering och closing.
Utföra finansiell modellering, värderingar och scenarioanalyser.
Bygga och underhålla relationer med fastighetsägare, mäklare, rådgivare och andra nyckelaktörer.
Säkerställa att juridiska, regulatoriska och ESG-relaterade krav följs.
Leda integration och uppföljning av förvärvade objekt.
Utveckla processer, strukturer och verktyg för effektivt transaktionsarbete.
Du får en central roll i att forma Servistores framtid, där varje analys, kontakt och affär bidrar till bolagets fortsatta utveckling. Vem är du? Vi söker en analytisk, kommunikativ och affärsdriven person som trivs med stort egna ansvar och som är van att driva komplexa processer från start till mål. Du har erfarenhet från fastighetstransaktioner eller en närliggande bransch och kombinerar strategiskt tänkande med operativ förmåga.
Du är initiativtagande, trygg och lyhörd, en person som förstår både siffror och människor. Du förhandlar med skicklighet, bygger förtroendefulla relationer och tar dig an både detaljer och helhet med samma engagemang.
För att trivas hos Servistore behöver du gilla snabba beslutsvägar, tydliga mål och en kultur där alla hjälps åt och där utveckling är en naturlig del av vardagen.
Vi ser gärna att du har:
5-10 års erfarenhet av fastighetstransaktioner, private equity, investment banking eller motsvarande.
Dokumenterad erfarenhet av att genomföra fastighetsförvärv.
God förhandlingsvana och förmåga att driva affärer självständigt.
Mycket goda kunskaper i finansiell modellering och värdering, främst i Excel.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både muntligt och skriftligt.
B-körkort.
Meriterande är erfarenhet från self-storage eller vidareutbildning såsom MBA eller CFA.
Vad Servistore erbjuder
Som medarbetare hos Servistore blir du en del av ett bolag med höga ambitioner och stark utvecklingskraft. Rollen innebär ett självständigt och strategiskt ansvar i en verksamhet som växer snabbt och där du får möjlighet att arbeta nära både Servistores och Heitmans ledning. Du får stort utrymme att påverka, forma arbetssätt, bygga strukturer och utveckla transaktionsprocesserna framåt. Kulturen kännetecknas av engagemang och samarbete, här trivs personer som vill vara del av ett tight team där man arbetar nära varandra och gemensamt driver företaget mot nästa nivå
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering på huvudkontoret i Linköping och innebär flexibilitet samt regelbundna resor inom Sverige.
Sök redan idag
Är du redo att ta nästa steg i din karriär i en roll där du får stort inflytande och kan göra verklig skillnad? Då ser vi fram emot din ansökan. Urval sker löpande, så vänta inte med att söka. Sista ansökningsdag är söndag den 11 januari.
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta Sara Lidmer sara@idax.se
