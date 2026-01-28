Traktorförare
2026-01-28
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Vill du ha ett varierande arbete som bidrar till trivsel för invånarna i Jönköpings kommun? Har du vana av att ratta traktorer och andra större/mindre fordon? Då har vi ett jobb för dig!
Ditt nya jobb
I rollen som traktorförare kommer du arbeta med den löpande driften och underhållet av kommunens gator, torg och parker.
Du kommer ingå i ett team bestående av 12 kollegor. Arbetet och tilldelade uppdrag utförs till stor del ensamt medan större uppdrag utförs i grupp tillsammans med kollegor. I rollen har du kontakt med närmsta chef, teamet du tillhör och framförallt invånare/besökare i kommunen där du är ansiktet utåt. Du har också daglig kontakt med samordnare för arbetslaget. I ditt arbete utgår du ifrån en skötselplan vilken hanteras i ett digitalt system via smartphone.
Du behövs året runt! På våren är du med i vårt arbete med att sopa grus och på vintern röjer vi snö och sandar för att underlätta framkomligheten för våra invånare. I tjänsten ingår därmed beredskapstjänstgöring och helgstäd.
Tjänsten utgår från Verktygsvägen på Ljungarums industriområde. Vid behov kan arbetsdagen under en kortare eller längre tid påbörjas på en annan depå inom kommunen.

• Löpande drift av kommunens gator, torg och parker
• Löpande drift av kommunens gator, torg och parker
• Tvätt av kommunens utrustning
• Ogräsrensning
• Manuella underhåll
• Städ av ytor
• Tömning av kommunens papperskorgar
• Grussopning
• Snöröjning
Som traktorförare bidrar du till en attraktiv och säker plats för alla att leva, bo och verka i.
Din kompetens
Du som söker har självklart stort intresse för maskiner och serviceinriktat arbete. Rollen som traktorförare förutsätter att du kan samarbeta med andra då du har kontakt med kollegor, närmsta chef och invånare i kommunen. Du är lugn, uppmärksam och tillmötesgående samt har en vilja att hjälpa andra och hitta lösningar.
Du är självgående i ditt arbete genom att fullfölja dina uppdrag, strukturera ditt arbete på ett effektivt sätt och driva dina arbetsprocesser vidare. Som person ser du snarare möjligheter än hinder i förändringar och har lätt för att anpassa dig till förändrade omständigheter. För dig är det naturligt att arbeta med fokus på noggrannhet och kvalitet.Kvalifikationer
• Arbetslivserfarenhet av traktorkörning/redskapsbärare med olika redskap
• Körkort B manuell växellåda
• Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Meriterande
• Utbildning inom fordon
• Tidigare arbetslivserfarenhet från liknande verksamhet
• Körkort C
• Tidigare arbete med digitala arbetsverktyg som smartphone
• Vana av reparationer och körning av andra maskiner
Vi erbjuder dig
Hos oss väntar ett roligt och varierat arbete där du får utvecklas tillsammans med engagerade kollegor från olika yrkesområden. Vi erbjuder goda möjligheter till kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte och samarbete. Som medarbetare får du trygga anställningsvillkor och friskvårdsbidrag.
Hos Jönköpings kommun får du mer än bara ett jobb - du blir en del av något större.
Bra att veta
Rekryteringen avser en tillsvidaretjänst på 100% med start enligt överenskommelse. Vi läser ansökningar löpande och intervjuer planeras till efter ansökningstidens slut, vecka 10.
För att underlätta rekryteringen ber vi dig bifoga relevanta intyg och betyg i din ansökan.
Eftersom arbetsuppgifterna medför exponering för vibrationer kommer du kallas till en medicinsk kontroll kopplad till vibrationsarbetet.
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Hos oss får du mer än ett jobb. Välkommen att söka tjänsten som traktorförare!
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Enligt kollektivavtal
