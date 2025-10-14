Traineer till flera företag
4potentials Chefsrekrytering söker TRAINEER, ledare och specialister till flera uppdrag. De flesta uppdragen publiceras på vår hemsida - https://4potentials.se/lediga-tjanster/
Om du vill löpande ta del av våra uppdrag såsom
Ledare
TRAINEER
Vd
CFO
Controllers
Ingenjörer
IT chefer och IT specialister
Managamentkonsulter
HR chefer och Rekryterare
Talent managers
Marknadschefer
Försäljningschefer och Key account managers/säljare
så skall du ansöka för att finnas med i vår jobbdatabas. Ansök då här - https://4potentials.se/apply/
Då får du löpande utskick om lediga roller.
VILL DU ÄVEN ANSÖKA TILL SVERIGES LEDANDE TALANGNÄTVERK FÖR SENIORA LEDARE? -4POTENTIALS EXEUTIVE NETWORK
Vill du även försöka komma med i vårt stora talangnätverk med 7000 beslustfattande medlemmar och försöka bli medlem i Sveriges ledande talangnätverk då kan du kryssa i det vid ansökan om att du vill ansöka till det och bli en betalande medlem. Engångsavgift för hela karriären på 1195 sek exkl moms. Läs mer om det vid ansökan.
Medlemskapet med 4potentials är som en förstärkning och försäkring under hela karriären för chefer och unika specialister. Man får coaching och hjälp när man söker arbete. Man får större nätverk mm. Man kan även komma med på talangrankingar mm
I Q1 2026 delar vi ut 12 priser på talangmarknaden. Allt från Top 500 Change Leaders, Årets HR chef, Årets VD, Årets supertalang i Skåne, årets arbetskamrat, Årets Talent manager med flera
För att komma med i 4potentials krävs det att man är:
Extremt driven
Mycket analytisk
En trevlig ödmjuk lagspelare
En storartad ledare eller en specialist
Endast cirka 100 nya ledare och talanger antas per år.
Här ansöker du till 4potentials: https://4potentials.se/apply/ Så ansöker du
