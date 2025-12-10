Trafiklärare/Konsult med egen bil
2025-12-10
Nu söker vi förstärkning av 2 trafiklärare med egen bil för till vår trafikskola i Sollentuna. Vi ser gärna att du har ett par års erfarenhet i yrket. Du har F-skatt och egen rörelse. Du talar svenska och engelska då våra kunder kommer från världens alla hörn. Du kan köra manuell eller automatbil. Vår skola har specialinriktning NPF dvs personer med inlärningssvårigheter varför du bör ha en särskild förståelse för att du kan behöva tålamod liksom en stor/bred "verktygslåda" för att nå våra kunder.
Meriterande om du kan hålla riskutbildningar eller handledarkurser.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-06-01
