Trafiklärare
2025-11-06
Vi söker en engagerad och pedagogisk trafiklärare!
Vi söker en engagerad och pedagogisk trafiklärare!

Är du en trafiklärare som brinner för att utbilda framtidens förare? Vill du arbeta i en inspirerande miljö där kvalitet och service står i fokus? Då är detta jobbet för dig!
Björkmans Bilskola är en väletablerad och anrik bilskola som funnits på Gotland sedan 1949.
Vi är idag en 4st trafiklärare och en receptionist som utbildar och stöttar blivande körkortsinnehavare från hela Sverige. Vi utbildar idag bara på behörighet B men är intresserade av att bredda vår verksamhet med fler behörigheter om tillfälle ges. Är du behörig att utbilda i fler behörigheter eller intresserad av att bli? Då kanske chansen finns för just dig.
Björkmans Bilskola är en del av On Via.
On Via är en av Sveriges ledande aktör inom trafikutbildning med över 40 utbildningsorter i Sverige.
Vår vision är att vara det självklara valet för dem som söker en kvalitativ trafikutbildning och våra värderingar som handlar om ansvar, professionalism och engagemang, vägleder oss dagligen i arbetet.
Vi värdesätter professionalism, god stämning och att varje elev får en trygg och personlig utbildning.
Om rollen
Som trafiklärare hos oss kommer du att:
Planera och genomföra körlektioner för elever med olika förutsättningar och behov.
Stödja och motivera eleverna på deras resa mot körkortet.
Bidra till en positiv arbetsmiljö och samarbeta med kollegor för att utveckla vår verksamhet.
Eventuellt hålla i teorilektioner och riskutbildningar.
Vi söker dig som:
Har en giltig trafiklärarexamen och är godkänd trafiklärare av Transportstyrelsen.
Har en pedagogisk och flexibel inställning.
Är ansvarstagande och har ett genuint intresse av att hjälpa andra att utvecklas.
Har god kommunikationsförmåga och tycker om att möta olika typer av människor.
Behärskar svenska i tal och skrift (ytterligare språk är meriterande).
Vi erbjuder:
En trygg och trivsam arbetsmiljö med mycket erfarna och hjälpsamma kollegor.
Möjlighet att påverka ditt arbetsschema.
Vidareutbildningar och stora utvecklingsmöjligheter inom verksamheten eller inom koncernen.
Så ansöker du
Skicka ditt CV och ett personligt brev till emmy.nordvall@onvia.se
. Intervjuer sker löpande, så tveka inte att höra av dig redan idag!
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Emmy via mail till emmy.nordvall@onvia.se
Vi ser fram emot att höra från dig!
Sista dag att ansöka är 2025-12-12
E-post: emmy.nordvall@onvia.se
