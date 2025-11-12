Trädgårdsmästare
2025-11-12
Trädgårdsmästare till Egeryds Fastighetsförvaltning
Älskar du att skapa och vårda grönska som gör skillnad i människors vardag?
Vi på Egeryds Fastighetsförvaltning söker en trädgårdsmästare med känsla för kvalitet, hållbarhet och trivsel i utemiljöer.
Som trädgårdsmästare hos oss kommer du att:
Ansvara för skötsel, planering och utveckling av våra utemiljöer ute hos våra kunder som är både bostadsrättsföreningar och kommersiella kunder
Arbeta med plantering, beskärning, gräsyteskötsel och säsongs anpassad planering
Bidra till att skapa hållbara, trivsamma och välskötta miljöer för våra kunder och boende
Vi söker dig som:
Har utbildning inom trädgård, gärna med inriktning mot skötsel och underhåll av utemiljö
Har erfarenhet av trädgårdsarbete, parkförvaltning eller liknande uppdrag
Är noggrann, självgående och trivs med att arbeta både praktiskt och planerande
Har B-körkort manuellt
Hos Egeryds blir du en del av ett engagerat team som värnar om kvalitet, service och hållbarhet - både för våra kunder och vår miljö.
Placering: Karlstad
Tillträde: Enligt överenskommelse, troligtvis efter februari -mars
Vill du växa tillsammans med oss?
Skicka din ansökan redan idag till annette.felixson@egeryds.se
Sista dag att ansöka är 2026-02-12
E-post: annette.felixson@egeryds.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Trädgårdsmästare".
Detta är ett heltidsjobb.
Sågverksgatan 49B
652 21 KARLSTAD
Egeryds Fastighetsförvaltning Karlstad
Annette Felixson annette.felixson@egeryds.se 054-131331
