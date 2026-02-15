Trädgårdsarbetare
Vi är ett litet, personligt städ- och flyttföretag som utgår ifrån Åkersberga men med kunder i hela Stockholms län. Vi har mycket goda relationer till våra kunder och våra ambitioner är trygghet, kvalitet och omtanke. Tillsammans med våra medarbetare är vi ett glatt team som alltid är lyhörda för kundens behov och önskemål!
Nu söker vi 2 engagerade och erfarna trädgårdsarbetare som vill bli en del av vårt dynamiska team.
Du måste vara van att hantera olika typer av trädgårdsmaskiner, till exempel häcksaxar, åkgräsklippare och som är van vid att köra släp.
Du ska vara en positiv person som är flexibel, självgående och som kan ta eget ansvar. Det är fördel om du har god fysik och du måste ha körkort, minst behörighet B. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och servicekänsla.Publiceringsdatum2026-02-15Dina arbetsuppgifter
Gräsklippning
Klippning/ beskärning av häckar, buskar och andra växter
Ogräsrensning av rabatter och buskage
Ogräsbekämpning av alla hårdgjorda ytor
Nyplanteringar och renoveringar av befintliga rabatter och buskage
Mindre reparations- och anläggningsarbetenKvalifikationer
Minst två års dokumenterad arbetslivserfarenhet, vi kommer att kräva och verifiera referenser.
Du ska ha B-körkort och ha haft det i minst 3 år.
Du ska vara van vid att köra släp och skåpbil
Erfarenhet av att köra både automat- och manuellt växlade bilar.
Flytande kunskaper i svenska eller engelska.
Tillträde: Omgående med hänsyn till uppsägningstid
Om anställningen:
Omfattning: 50%/75% eller enligt överenskommelse.
Fast månadslön enligt kollektivavtal.
Friskvårdsbidrag
Arbetskläder
Möjlighet till förmånsbil
Om du uppfyller våra krav och tror att du skulle passa bra i vårt team och i denna tjänst, ser vi fram emot att höra från dig.
Skicka in din ansökan med CV och referenser till administration@ywc-service.se
. Vänligen ange "Trädgårdsarbetare" i ämnesraden.
Sista ansökningsdag är 15 mars, men vi läser och hanterar ansökningarna löpande - så tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstidens slut.
Vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
E-post: jobb@ywc-service.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är ""Trädgårdsarbetare"". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare YWC Service AB
(org.nr 559182-7885)
Sandkilsvägen 5 C
)
184 42 ÅKERSBERGA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Vedran Juresic jobb@ywc-service.se Jobbnummer
9743158