Trädgårdsarbetare - Sommarjobb
Göteborgs kommun / Trädgårdsodlarjobb / Göteborg Visa alla trädgårdsodlarjobb i Göteborg
2026-03-05
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Lerum
, Härryda
, Kungsbacka
, Tjörn
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-03-05Dina arbetsuppgifter
Avdelningen drift och underhåll ansvarar för tillsyn, reparation samt drift av områdena utemiljö, byggnad och installationer över tid med god teknisk status och nöjda kunder.
Detta uppnås genom ett nära samarbete med kund, förvaltningens övriga avdelningar samt andra organisationer i staden. Avdelningen ansvarar för att genomförandet av besiktningar som myndigheter kräver samt bidrar till utvecklingen av energisparåtgärder. Vi utför de uppdrag som beställs av våra kunder.Arbetsuppgifter
Denna tjänst är organisatorisk placerad på område Utemiljö. Fördelningen på de 4 platserna är sydväst (Ja Wettergren), nordost (Angereds vinkeln) och centrum (Gullbergsvass). Uppdraget är i huvudsak att arbeta med tillsyn och skötsel, reparationer. Du kommer vara en del av de positiva och engagerade teamen som är verksamma på området och dina insatser kommer vara en viktig del i verksamheten. I din roll som trädgårdsarbetare (notera: befattning fastighetstekniker inom verksamhetsområde utemiljö) handlar det om att hålla mark- och grönytor på våra förskolegårdar fina i sommar. Kvalifikationer
Vi vill att du som söker tjänsten har ett intresse för trädgård och utemiljö, en vilja att arbeta tillsammans med andra och visar omtanke om dem och de du arbetar för.
Du har lätt för att samarbeta, ta eget ansvar, har ordning och reda. Du kommer arbeta nära dina kollegor vilket innebär att god samarbetsförmåga är något vi värdesätter. Vi vill att du är drivande och handlingskraftig för att passa in i vårt team. Du är flexibel och förstår att förändringar är en del av arbetsdagen. Som person är du utåtriktad och kan arbeta självständigt.
Meriterande är om du har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter tex skötsel och reparationer i parker och trädgårdar. Meriterande är också om du gått gymnasium med trädgårdsinriktning eller motsvarande vuxenutbildning.
I tjänsten förekommer viss administration, du behöver känna dig bekväm med att arbeta med dator och telefon.
För denna tjänst måste du ha B-körkort samt ha fyllt 18 år.Övrig information
Vi erbjuder en arbetsplats i utveckling och med framåtanda. Våra medarbetare har breda och varierande kompetenser. Stadsfastigheter arbetar för ett hållbart arbetsliv där du ska kunna kombinera ett spännande och givande arbetsliv med ett rikt liv också utanför arbetet. Vi erbjuder dig ett utvecklings- och innovationsklimat som ger dig goda möjligheter till karriärutveckling. Inom förvaltningen tillämpar vi ett tillitsbaserat ledarskap som grundar sig i den inkluderande arbetsplatsen.
Vi strävar efter att ha en jämn fördelning mellan kvinnor och män och en spridning när det gäller ålder på vår förvaltning. Vi vill att vår arbetsplats ska präglas av öppenhet och respekt för olikheter och vi tror att mångfald bidrar till att utveckla vår verksamhet.
Som anställd inom Göteborgs Stad omfattas du av allmän tjänsteplikt, utifrån lagen om totalförsvarsplikt.
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Om företaget
Stadsfastighetsförvaltningen skapar miljöer där livet får ta plats genom att planera, bygga, hyra in, förvalta och utveckla lokaler och utemiljöer för Göteborgs Stads verksamheter. Varje dag är hundratusentals göteborgare verksamma i förskolor, skolor, vård- och omsorgsboenden och andra lokaler som vi sköter om.
Gemensamt med stadsmiljöförvaltingen, exploateringsförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen har vi ett samordnat ansvar för stadsutvecklingen i Göteborgs stad. Detta innebär en delad ansvarsfördelning och roller utifrån skeden: planering; genomförande och förvaltning med mål att bidra till en sammanhållen, effektiv och transparent stadsutveckling för boende, besökare och näringsliv i staden. Ersättning
Månadsavlönad Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1119". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stadsfastighetsförvaltningen Kontakt
Sofia Stenberg sofia.stenberg@stadsfast.goteborg.se 031-3650183 Jobbnummer
9779357