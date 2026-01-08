Trade & Transportation Specialist
2026-01-08
Vill du ta en central roll inom transport, tull och trade compliance i en internationell industrimiljö? Vi söker nu en Transport, Trade & Logistics Specialist för ett spännande konsultuppdrag hos en av Poolias kunder i Nyköping/Norrköping.
Uppdraget startar omgående och löper till 2026-07-18, med möjlighet till förlängning. Tjänsten är på heltid och du blir anställd av Poolia och arbetar på uppdrag hos kund.
Urval sker löpande - välkommen med din ansökan redan idag!Publiceringsdatum2026-01-08Om tjänsten
I rollen som Transport, Trade & Logistics Specialist blir du en del av kundens logistik- och handelsorganisation. Arbetsplatsen är flexibel med regelbunden närvaro på kontoret i Nyköping samt på lagret i Norrköping, för att främja samarbete och teamkänsla.
Rollen har ett brett ansvar inom både transportlogistik och trade compliance, där du samarbetar nära interna funktioner samt externa partners såsom speditörer och tullombud.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Transport & logistik:
• Stödja val och uppföljning av speditörer och tullombud samt säkerställa effektiva och dokumenterade lastnings- och lossningsprocesser.
• Följa upp transportkostnader, verifiera fakturor och ta fram rapporter kopplade till transportprestanda, KPI:er och kostnader.
• Hantera avvikelser, servicekvalitetsfrågor, reklamationer och operativa utmaningar kopplat till transport- och import-/exportflöden.
Trade compliance & tull:
• Säkerställa efterlevnad av exportkontroll- och tullregler samt ge rådgivning i tull- och handelsrelaterade frågor.
• Ansvara för korrekt dokumentation, registerhållning och genomförande av interna kontroller och revisioner.
• Stödja förbättringar av system och processer, underhålla masterdata samt delta i import- och exporttransaktioner.
• Bidra till ökad kunskap inom organisationen genom att kommunicera kring lagar, tullsatser, avgifter, licenser och regelverk.
Vem är du?
Vi söker dig som har:
• God förståelse för transportlogistik och tullprocedurer.
• Erfarenhet av trade compliance, gärna med arbete i SAP GTS eller liknande system.
• Ett strukturerat och noggrant arbetssätt med god problemlösningsförmåga.
• Mycket god kommunikationsförmåga och vana att samarbeta med både interna och externa parter.
• Flytande kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift.
Det är meriterande om du har erfarenhet från internationell miljö eller tillverkande industri.
Om verksamheten
Konsultrollen passar dig som på kort tid vill skaffa dig bred erfarenhet. Vi erbjuder dig chansen att arbeta på populära arbetsplatser med välkända varumärken där du kan utveckla din kompetens och bredda ditt CV. Du kommer att trivas som konsult om du söker en värld av spännande uppdrag och nya kontaktnät. Vid din sida har du din konsultchef som agerar bollplank och stöttar dig i att lyckas på dina uppdrag. Vi vill att du ska må bra och trivas med oss på Poolia. Därför erbjuder vi dig friskvårdsbidrag, rabatter på olika träningsanläggningar och ordnar regelbundet sociala aktiviteter. Självklart omfattas din anställning på Poolia av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension samt företagshälsovård. Ersättning
