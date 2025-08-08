Träarbetare / Snickare

Byggtjänst i Hoting AB / Snickarjobb / Strömsund
2025-08-08


Byggtjänst i Hoting AB är ett etablerat byggföretag som utför allt från servicejobb till totalentreprenader. Vi är idag 14 anställda fördelat på flera olika yrkesgrupper.
Vi utgår i huvudsak från Hoting men vårt upptagningsområde sträcker sig över både Strömsunds-, Dorotea- och Sollefteå Kommun. Vi söker dig som bor inom detta område. B-körkort är ett krav.
Vi söker dig som har yrkesbevis som träarbetare.
Vi kommer att göra löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Så kontakta oss redan idag!
Maila CV och personligt brev till josefine@byggtjansthoting.se. Har du frågor så är du välkommen att höra av dig på 067110743.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-19
E-post: josefine@byggtjansthoting.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Byggtjänst i Hoting AB (org.nr 556688-4713)
Stationsgatan 3 BV (visa karta)
833 51  HOTING

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Josefine Olofsson
josefine@byggtjansthoting.se
067110743

Jobbnummer
9450221

