Träarbetare JM Riks Region Syd
JM AB / Snickarjobb / Malmö
2026-01-14
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos JM AB i Malmö
, Göteborg
, Linköping
, Örebro
, Nacka
eller i hela Sverige
Om tjänsten
JM i Region Syd söker erfarna träarbetare till våra byggarbetsplatser i Malmö/Lund med omnejd.
Arbetsuppgifterna består av nyproduktion av bostäder. Du kommer att arbeta med olika moment, beroende på vilket skede bygget befinner sig i, t.ex stomme, tak, fasad, stomkomplettering, och inredning. Arbetstiderna på våra arbetsplatser är förlagda mellan klockan 06.45 och 15.45.
JM är ett företag som präglas av ett strukturerat arbetssätt vilket också påverkar vår produktionsprocess. Vi har valt en modell som bygger på att vi arbetar enhetligt på alla våra projekt. Detta visar sig bland annat i våra dagliga rutiner, tidplaner samt arbetsmetoder. För att ta till vara på våra medarbetares kunskaper och erfarenheter arbetar vi också i ett system för att omhänderta förslag på förbättringar. JM har fokus på ordning och reda och lägger stor vikt vid arbetsmiljöarbetet på våra byggarbetsplatser.
Vi är ett stort företag med det lilla bolagets fördelar. Vi erbjuder dig ett omväxlande arbete med stort utrymme för engagemang i ett framtidsinriktat företag med trevliga kollegor. Håller du dessutom med om att en positiv attityd i vardagen skapar arbetsglädje, både för egen del och andra, kommer du att trivas hos oss på JM.
Tjänsten är tillsvidare med en inledande provanställning på 6 månader.
Din profil
Vi söker dig som har yrkesbevis som träarbetare samt minst 3 års erfarenhet av yrket. Det är meriterande om du har erfarenhet av nyproduktion av bostäder.
Som person trivs du med ordning och reda och du är positiv och engagerad i ditt arbete. Du bidrar till gruppens fokus och stödjer dina kollegor. Vidare visar du en drivkraft och beslutsamhet att nå uppsatta mål och leverera högt resultat. Du är självgående i din roll men drivs samtidigt av lagarbete. Vi ser att du har B-körkort.
För oss på JM är det även viktigt att du delar våra kärnvärden: långsiktighet, engagemang, kvalitet, stilkänsla, lyhördhet och pålitlighet.
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett arbete hos Nordens ledande bostadsutvecklare. Med god lönsamhet har vi varit drivande i att utveckla bostadsmarknaden sedan 1945. En nyckel till framgång är vårt strukturerade arbetssätt som vi etablerat och utvecklat sedan många år tillbaka. Här behöver du inte uppfinna hjulet, men du blir en viktig del i att ständigt utveckla det. Här finns förutsättningarna för dig att växa både i din yrkesroll och i din kompetens.
Hos oss är du med och påverkar hur framtidens samhällen utformas. Här värdesätter vi din kompetens och ditt bidrag och vi arbetar långsiktigt för att främja jämställdhet och mångfald. Vi bidrar till ett samhälle där människors lika värde står i centrum och där olikheter ses som en styrka. Med människan i fokus, ett inbyggt långsiktigt hållbarhetsarbete och genom ständig utveckling skapar vi boenden och livsmiljöer som lägger grunden till ett bättre liv.
Här på JM är du del av ett team, där din kompetens och ditt bidrag är viktigt för att vi ska fortsätta leverera och bli bättre.
Kontakt
För frågor om rekryteringsprocessen välkommen att kontakta HR Business Partner Christine Sellbjer, christine.sellbjer@jm.se
. För frågor om tjänsten kontakta gruppchef Jesper Åberg, jesper.aberg@jm.se
.
Ansökan
Vill du vara med och forma framtidens samhällen? Välkommen att söka dig till JM - här kan du göra skillnad på riktigt.
Urval och intervjuer sker löpande, skicka därför oss din ansökan redan idag.
Enligt avtal
Sista dag att ansöka är 2026-01-28
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556045-2103) Tillgång till bil
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
