Total Rewards Partner
Företagsbeskrivning
AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning. Vi är dedikerade experter inom industri, energi och infrastruktur och skapar värde för kommande generationer. AFRY har nordiska rötter med global räckvidd. Våra gemensamma principer - Result driven, Client centric, Empowering och Accountable - vägleder oss i hur vi arbetar, utvecklas och lyckas tillsammans. Var med och accelerera övergången till ett hållbart samhälle. Publiceringsdatum2026-03-24Beskrivning av jobbet
Som Total Rewards Partner blir du en nyckelperson i att säkerställa att AFRYs globala Total Rewards-modeller fungerar i ett svenskt sammanhang. Sverige är AFRYs största marknad (ca 50% av koncernen), vilket gör rollen både strategiskt viktig och operativt varierad.
Du stöttar chefer och HR inom hela Total Rewards-området, bland annat:
Lönestrukturer och marknadsdata
Jobbarkitektur och karriärvägar
Förmåner, pensioner och försäkringar
Årlig lönerevision och pay equity
Bonus- och incitamentsprogram
Implementering av EU:s lönetransparensdirektiv och andra regulatoriska krav
Governance, riktlinjer och metodik
Rollen är placerad i Corporate Total Rewards med fokus på Sverige. Du arbetar nära det globala Total Rewards-teamet, svenska People & Culture samt People and Labour Relations. Här får du stort mandat att påverka ersättningsområdet i AFRYs huvudmarknad och blir en del av ett erfaret internationellt team. Du utgår från kontoret i Solna med möjlighet till visst remote-arbete.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Driva och implementera AFRYs Total Rewards-arbete i Sverige i nära samarbete med det globala teamet
Utveckla och analysera processer inom pension, försäkring och förmåner, samt bidra i globala Total Rewards-initiativ
Vara rådgivare och expertstöd till chefer och HR
Delta i och leda globala Total Rewards-projekt med svenskt fokus
Planera och genomföra utbildningar och kommunikation inom Total RewardsKvalifikationer
Vi söker dig som är erfaren inom Total Rewards och vill vara med och utveckla, kvalitetssäkra och implementera AFRYs ersättningsstrategi. Du trivs i en roll där strategiskt och operativt arbete möts och där analys, projektledning och nära samarbete med organisationen är en naturlig del av vardagen.
Du är strukturerad, pedagogisk och trygg i din kompetens. Du bygger förtroende hos chefer, HR och fackliga parter och har en professionell, lösningsorienterad och prestigelös approach.
Vi tror att du har:
Flera års erfarenhet av Compensation & Benefits/Total Rewards i en större organisation
God förståelse för svensk arbetsrätt och kollektivavtal kopplade till ersättning och förmåner
Stark analytisk förmåga och vana att arbeta med data och beslutsunderlag
Mycket god kommunikations- och utbildningsförmåga på både svenska och engelska
Erfarenhet av att arbeta i matrisorganisation med många olika intressenter
Ytterligare information
Vi erbjuder:
Kollektivavtal och konkurrenskraftig fast lön
Tillgång till vår förmånsportal (Benify) med en tydlig översikt över våra förmåner samt rabatter
Flexibelt arbetssätt med stort utrymme att påverka din vardag
Club AFRY - vår personalklubb med kultur- och sportaktiviteter, bokklubb, stugor, yoga, skidresor m.m.
Hos AFRY får du fortsätta utvecklas och samtidigt bidra till något meningsfullt. Du är med och skapar hållbara lösningar som gör skillnad, både idag och på lång sikt.
Sista ansökningsdag är 2026-04-24, men vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Kom ihåg att bifoga en motivering till varför du söker tjänsten. I urvalet lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper och ditt engagemang.
Kontaktuppgifter för frågor:
Har du frågor kring tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Rekryterande chef, Natalie Bailey via: natalie.bailey@afry.com
Vid frågor om rekryteringsprocessen kan du kontakta Talent Acquisition Partner, Sofia Enander via: sofia.enander@afry.com
Vi ser fram emot att läsa din ansökan!
Vi tar inte emot ansökningar via e-post och undanber oss kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt annonssäljare.
På AFRY driver vi förändring i allt vi gör. Vi anser att förändring sker när modiga idéer möts, när vi samarbetar, skapar innovation och omfamnar kreativa lösningar, det är så vi skapar framtiden. Vi söker konstant kvalificerade kandidater som vill ansluta sig till våra inkluderande team runt om i världen. Bli en del av oss och påskynda den gröna omställningen Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-23
