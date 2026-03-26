Total Reward Expert till konsultuppdrag!
Vill du använda din expertis inom kompensation och förmåner för att göra skillnad i en global organisation? Nu söker vi en erfaren Total Reward Expert till ett konsultuppdrag hos en av våra kunder - en internationell aktör med verksamhet i Göteborg och världen över.
Rollen som Total Reward Expert
I detta uppdrag blir du en nyckelperson i kundens globala reward-team. Du arbetar brett med att utveckla och kvalitetssäkra belöningsstrukturer, stöttar HR och chefer i strategiska beslut och bidrar till en konsekvent och transparent belöningsmodell genom hela organisationen.
Uppdraget är heltid i 6 månader, med möjlighet till förlängning. Arbetet sker på plats i Göteborg kombinerat med distansarbete.
Exempel på arbetsuppgifter
Driva och samordna klientens globala processer för lönerevision, incitamentsprogram och interna erkännandeinitiativ.
Ta fram och vidareutveckla styrdokument, policys och riktlinjer baserat på marknadsinsikter och lagkrav.
Stödja organisationen i frågor som rör kompensation, befattningsvärdering och job architecture.
Utföra analyser och benchmarking för att säkerställa marknadskonkurrenskraft och intern rättvisa.
Bidra med utbildning, presentationer och kommunikation kopplat till reward-området.
Leverera underlag till rapportering, inklusive hållbarhetsdata och ersättningsrelaterat rapportmaterial.
Din bakgrund, erfarenhet och kompetens
Vi söker dig som:
Har högskoleutbildning inom HR, ekonomi, business eller motsvarande.
Har minst fem års erfarenhet av Total Rewards/C&B i en internationell miljö.
Är trygg i analysarbete och van att arbeta i Excel; erfarenhet av Power BI är meriterande.
Har arbetat med HR-system (gärna SuccessFactors) och känner till etablerade metoder för befattningsvärdering.
Kommunicerar tydligt på engelska och är van att presentera komplexa frågor på ett begripligt sätt.
Du är strukturerad, analytisk och relationsbyggande, med en förmåga att växla mellan strategiskt helhetsperspektiv och detaljnivå när det behövs.
Ansökan
Ansök genom att klicka på "Ansök nu"-knappen, ladda upp ditt CV och svara på några frågor. Vi vill inte ha något personligt brev. Vi går löpande genom alla ansökningar och vi uppmuntrar dig att ansöka så snart som möjligt. På grund av GDPR kan vi inte ta emot ansökningar via e-post.
Jurek är en specialiserad partner inom rekrytering och konsultuthyrning och hjälper företag att hitta rätt kompetens inom Finance, Law, Banking & Insurance and Business support. Vårt erfarna team kombinerar branschkunskap med ett starkt nätverk för att skapa träffsäkra och hållbara matchningar. Som kandidat får du tillgång till både fasta tjänster och konsultuppdrag samt en professionell och transparent process. Vi arbetar långsiktigt, personligt och med hög kvalitet - för att skapa bästa möjliga upplevelse för både kunder och kandidater. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-22
