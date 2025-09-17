Total Revenue Manager Pigalle
ESS Hotel Group AB / Chefsjobb / Göteborg Visa alla chefsjobb i Göteborg
2025-09-17
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos ESS Hotel Group AB i Göteborg
, Härryda
, Varberg
, Falkenberg
, Landskrona
eller i hela Sverige
Nåväl, vad är väl ett hotellrum på slottet? Jag kan lova att det är allt annat än dötrist och långtråkigt, det är faktiskt alldeles, alldeles underbart. På Hotel Pigalle välkomnas du till känslan av det glada 20-talet, champagne som flödar, lyxiga textiler och trumpetmusik ur högtalarna. Huset är fyllt av pampiga eventlokaler, unika rum och middagar ackompanjerade av pianomusik. Hos oss får du verkligen känna dig speciell och att livet alltid kan komma med den där guldkanten.
Så ta klivet in och känn alla dina sinnen explodera. För nu söker jag dig, vår nya Total Revenue Manager som vill sätta Pigalle på den internationella kartan.
Vad skulle då jobbet innebära?Pigalle är inte ett hotell, det är en destination, och här är vi allt annat än traditionella. För oss är upplevelsen det allra viktigaste och vi lägger fokus på helhetsaffären. Det är viktigt att du har en djup förståelse för varumärket Pigalle för att kunna utforma och utföra marknadsplan, samt driva internationella projekt och samarbeten.
Som vår Total Revenue Manager blir du en nyckelspelare i vår organisation, med huvuduppdraget att utveckla och implementera intäktsstrategier över hela vår verksamhet. Du blir ansvarig för att förutsäga marknadstrender, analysera data och optimera priser. Allt för att effektivisera beläggning och totalintäkt samtidigt som våra gäster får en fantastisk upplevelse och känner hög prisvärdhet. Vårt mål är att skapa stamgäster, därför mäter vi "value for money" varje dag.
Genom att du tar helhetsgreppet kring prissättning, segmentering, marknadsföring och kanalstrategi ansvarar du för att maximera intäkterna på alla avdelningar. Och tillsammans med dina lokala kollegor och våra centrala funktioner säkerställer du den dagliga kommersiella takten och leveransen på destinationen.
Dina fokusområden kommer vara:
Lokalt ansvar för Total Revenue på hotellet: prissättning, mixoptimering och försäljningsanalys.
Operativt dagligt revenue-arbete: prisjusteringar, bokningsläge, kanalstyrning och kapacitetsoptimering.
Leda och samordna internationella kampanjer och projekt, i nära samarbete med centrala team och externa partners.
Driva och kvalitetssäkra det lokala marknadsarbetet i linje med varumärke och affärsmål.
Aktivt stötta säljavdelningen med relevanta analyser och verktyg för att nå slutkund.
Vara delaktig i destinationens utveckling mot högre ENPS och NPS samt kvalitetssäkring av gästupplevelsen.
Och vem tror jag att du är?
Då rollen kombinerar strategi, analys, operativt arbete, marknadsföring och ett tydligt ledarskap så tror jag du kommer från liknande, tidigare erfarenheter. Du är analytisk, strategisk och har en stark kompetens inom datadrivet beslutsfattande.
Du brinner för mix- och kapacitetsoptimering - att se siffran "0" på raden för tillgängliga rum gör dig lycklig eftersom vi jobbar med volymstrategi. För att nå dit krävs också hög energi, ett lösningsorienterat mindset och en jädra dos envishet.
Inte minst är du en riktig people person och du bygger förtroende i varje ny relation du skapar. För på den här rollen vill jag ha en lagspelare som trivs med att arbeta tvärfunktionellt, det är så vi uppnår våra gemensamma mål.
Om du läst ända hit så är du högst troligen nyfiken på detaljerna?
Det finstilta:Vi erbjuder dig en händelserik och energifylld arbetsplats med ansvar och befogenheter tillsammans med Sveriges mest dynamiska och spännande hotellgrupp - ESS Group.
Du rapporterar till mig, Tobias, VD på Pigalle och du ingår i vår ledningsgrupp. Du har personalansvar för lokala marknadsresurser.
Antsällningsform: Tillsvidare, heltid med sex månaders provanställning Lön: Enligt överenskommelse Startdatum: asap eller enl. överenskommelse
Låter det fortfarande spännande? Då ser jag fram emot att läsa ditt CV! Skicka in din ansökan senast den 21 september!
Bästa hälsningar
Tobias Bätz Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare ESS Hotel Group AB
(org.nr 556710-8047), http://www.essgroup.se Arbetsplats
ESS Group Jobbnummer
9514066