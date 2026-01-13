Tjänsteansvarig Integrations & Informationstjänster
Är du redo att leda och utveckla en central del av RISE digitala infrastruktur? Vi söker en engagerad Tjänsteansvarig och teamledare som vill driva arbetet med vår integrationsplattform. Hos oss får du möjlighet att påverka både teknik, arbetssätt och teamets utveckling och samtidigt bidra till att skapa effektiva, stabila och framtidssäkra lösningar för hela RISE.Om ossRISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. Vi samlar kompetens från näringsliv, akademi och offentlig sektor för att tillsammans lösa samhällets och näringslivets utmaningar.
Organisatoriskt kommer du att tillhöra RISE IT-avdelning vars ambition är att skapa rätt förutsättningar för att effektivt och kvalitetssäkert vidmakthålla och viderautveckla hållbara IT-tjänster till alla våra verksamhetsområden. IT-avdelningen består idag av ca 70 personer och präglas av ett ambitiöst och kollegialt arbetsklimat där du har stora möjlighet att vara med och påverka och driva förändring. Du kommer ingå i enheten Utvecklingsstöd som består av kompetensområdena systemutveckling, integration, automation och business intelligence.
Om rollenDitt uppdrag innebär att leda arbetet med att vidareutveckla och förvalta RISE integrationsplattform. Plattformen består idag av teknikerna Apache ActiveMQ, Apache Camel med Spring Boot samt WSO2 API Manager och går internt under namnet PLINI. PLINI driftas i en Kubernetesmiljö där Rancher används som konfigurationsverktyg.
Som tjänsteansvarig säkerställer du att tjänsterna inom tjänsteområdet levererar enligt överenskomna krav avseende funktion, kvalitet och ekonomi. Du har det arkitekturella såväl som det driftmässiga ansvaret för plattformen. Formulerar, tillämpar och utvecklar strategin för tjänsteområdet. Samt budgeterar och följer upp ekonomiskt utfall.
Du leder ett team av integration- och systemspecialister och är delaktig i hela utvecklingskedjan, från arkitektur, behovsanalys och kravställning till färdig leverans av nya integrationer och förändringar i befintliga lösningar.
Rollen innebär många kontaktytor och du har ett nära samarbete med beställare, informationsägare och kollegor på IT-avdelningen som exempelvis arkitekturråd samt drift- och supportfunktioner. Du har även löpande kontakt med externa leverantörer. Placering för tjänsten är Borås och vi utgår idag från ett hybridarbetssätt där många medarbetare väljer att dela sin arbetstid mellan kontoret och hemarbetsplatsen.
Vem är du?Vi söker dig som har förmåga att ta ett helhetsansvar för ett komplext tjänsteområde och motiveras av att skapa stabila och långsiktigt hållbara integrationslösningar.
Du är en handlingskraftig och lösningsorienterad person med ett starkt fokus på förbättring och utveckling. Du trivs i ledarrollen och har en naturlig förmåga att skapa engagemang och framdrift i ditt team.
Du samarbetar effektivt med olika team och intressenter och bidrar till att skapa tydlighet och gemensam riktning. Du är kommunikativ och har förmågan att förklara komplexa tekniska lösningar på ett begripligt sätt för olika målgrupper samtidigt som du är lyhörd för verksamhetens behov.Publiceringsdatum2026-01-13Kvalifikationer
Universitets- eller högskoleutbildning inom IT och/eller datavetenskap
Erfarenhet av att arbeta med komplexa lösningar för systemintegration
Erfarenhet av systemutveckling och att aktivt ha utvecklat och underhållit system i professionell miljö
Erfarenhet av informationsarkitektur, inklusive att strukturera, organisera och modellera information för system eller verksamheter
Du behärskar svenska och engelska obehindrat, både muntligt och skriftligt.
Meriterande:
Erfarenhet av projektledning, produktägarskap och/eller arbete som teamledare
Goda kunskaper kring standardiserade Open Source-verktyg för Java
Är vi rätt för varandra?Hos RISE får du en central och strategiskt viktig roll där du bidrar till att möjliggöra verksamheten genom robusta och framtidssäkra integrationslösningar. Du blir en del av en kunskapsintensiv organisation med engagerade kollegor, högt tekniskt kunnande och ett starkt samhällsuppdrag.
Vi erbjuder en utvecklande roll med stort ansvar, möjlighet att påverka teknikval och arbetssätt samt goda förutsättningar för både professionell och personlig utveckling. Just nu arbetar vi dessutom med att ta fram en ny styrmodell som kommer att ge dig ännu större möjlighet att påverka riktning, prioriteringar och hur vi arbetar framåt
Välkommen med din ansökan!Har du frågor om rollen är du varmt välkommen att kontakta rekryterande chef Jenny Järnfors, +46 10 516 67 78. Sista ansökningsdag är den 4:e februari. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningsperioden.
