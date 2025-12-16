Tjänsteansvarig
Vill du vara med och forma framtidens digitala samhälle? Nu har du chansen att kliva ombord på vår resa mot en innovativ och digitaliserad framtid, där vi inte bara stärker it-tjänster och drift för våra egna system utan även för andra statliga myndigheter.
Vi bygger en ny dynamisk enhet full av kompetens och driv, och vi vill att du ska vara med och göra skillnad. Är du redo att vara en del av något stort? Var med och gör samhället möjligt!
Om jobbet
Som tjänsteansvarig hos oss får du en central roll i att driva den tekniska utvecklingen framåt. Du kommer att arbeta med våra infrastukturtjänster, vara länken mot verksamhet samt vägleda utvecklingsteam och beslutsfattare mot framtidens lösningar. Du blir en viktig del av vårt tjänsteområdesteam för infrastukturtjänster inom Stödjande Tekniska Tjänster (STT). Du trivs med att växla mellan strategiskt, taktiskt och operativt arbete, och du har förmågan att både se helheten och att bryta ner den till planerbara leveranser. Din insats kommer direkt bidra till Skatteverkets övergång till en mer informationsdriven och digitaliserad verksamhet.
Vi arbetar agilt och i tätt samarbete mellan it och verksamheten för att skapa utvecklingsvärdeströmmar. Vår tekniska miljö är bred och i ständig utveckling, med steg mot moderna lösningar som privata molntjänster, mikrotjänstarkitektur och containerteknik. På vår förändringsresa behöver vi hantera stora förändringar samtidigt som vi bibehåller en stabil leverans av befintliga tjänster.
Hos oss får du en flexibel och stimulerande arbetsmiljö där vi uppmuntrar till egna initiativ och idéer. Med stor frihet och ansvar kombinerar du en meningsfull arbetsvardag med balans mellan jobb och fritid. Du kommer att få möjlighet att utvecklas både i bredd och på djupet - och inte minst vara en del av en arbetsplats där vi har roligt tillsammans och samtidigt skapar verklig samhällsnytta.
Skatteverkets it-avdelning arbetar aktivt för att främja en inkluderande arbetsplats som präglas av jämställdhet och mångfald där alla medarbetare får lika möjligheter att bidra och utvecklas. Läs mer på https://skatteverket.se/omoss/jobbahososs/jobbamedithososs.4.13948c0e18e810bfa0c55ba.html
Du kommer att tillhöra it-avdelningen, med placering i Sundbyberg.
Om dig
För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Skatteverket behöver du vara lyhörd, tänka nytt och ta ansvar. I arbetet är gott omdöme och förståelse för rättssäkerhet och säkerhet viktigt. Du ska också leva upp till vår https://skatteverket.se/medarbetarpolicy.
I det här jobbet ska du:
- ha god samarbetsförmåga, vara hjälpsam och ha ett gott bemötande
- ha förmågan att driva processer självständigt
- ta initiativ, tänka nytt och ta ställning i frågor
- ha mycket god förmåga att kommunicera tydligt på svenska och engelska i tal och skrift
- kunna analysera informationsflöden, se samband, mönster och göra avgränsningar.
Du ska även ha:
- högskoleutbildning eller motsvarande utbildning inom it som arbetsgivaren bedömer relevant för rollen
- flerårig aktuell och relevant arbetslivserfarenhet inom tjänsteleveranser av infrastruktur
- aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av avtalshantering, inköp, prognos/budget.
Det är önskvärt att du har flerårig relevant arbetslivserfarenhet av arbete inom komplexa it-organisationer, t ex myndighet eller annan stor organisation. Det är även önskvärt att du har aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av agilt arbete.
Bra att veta
Anställningen är tillsvidare och kan inledas med provanställning i sex månader.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
På https://skatteverket.se/jobb
kan du exempelvis läsa om vår samhällsbärande roll, fördelarna med att jobba hos oss och hur det går till när du söker våra jobb.
När du ansöker bifogar du ditt cv. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar och du ska därför inte bifoga det i din ansökan.
Välkommen med din ansökan!
Skatteverket har en samhällsbärande roll. Vårt arbete berör alla privatpersoner och företag och genom vårt uppdrag bidrar vi till ett väl fungerande samhälle. Vår utveckling är kunddriven och vi samverkar med andra för att skapa effektiva lösningar. Tillsammans gör vi samhället möjligt. Ersättning
