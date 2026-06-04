Utredare vid BKV
Linköpings universitet / Administratörsjobb / Linköping Visa alla administratörsjobb i Linköping
2026-06-04
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Vi har kraften från över 50 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Om jobbet
Vi söker dig som har erfarenhet som terapeut till ett projekt om komplicerad sorg och psilocybin.
Denna placebokontrollerade, dubbelblinda kliniska studie utförs vid Linköpings universitet och undersöker om psilocybin kan underlätta anpassning till förlust genom att påverka serotoninsystemet och neural plasticitet.
Arbetet kommer att omfatta:
Förberedande samtal till psykedeliska sessionerna
Närvaro under psykedeliska sessionerna
Psykoterapeutiska samtal efter sessionen
Ansvar för terapeutiska delen av studien i samarbete med terapiteamet
Kontinuerlig uppdatering och vidareutveckling av den terapeutiska manualen
Rekrytering av deltagare till medicinska studier och utförande av enklare uppgifter under beteendeexperiment kan också komma att ingå i arbetsuppgifterna.
Om dig
Vi söker dig som är noggrann, har stor initiativförmåga samt en väl utvecklad kommunikativ förmåga. Då du befinner dig i en internationell miljö är mycket goda kunskaper i både svenska och engelska i såväl tal som skrift ett krav.
Vidare är du ansvarstagande, engagerad och har förmåga att arbeta självständigt samtidigt som du har en god samarbetsförmåga. Då arbetet innebär kontakt med forskningspatienter i medicinska studier är det viktigt att du har ett empatiskt förhållningssätt och är lugn och stabil som person. Du bör ha erfarenhet av att hantera information som lyder under sekretess.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet.
Vi vill att du har:
En doktorsexamen inom psykologi, psykoterapi, eller närliggande område
Erfarenhet av psykoterapeutiskt arbete inom psykedelisk terapi, särskild med sorgpatienter
Erfarenhet av kliniska läkemedelsprövningar inklusive certifiering i good clinical practice (GCP)
Erfarenhet av beteendeuppgifter inom psykologiforskning
Erfarenhet av att utveckla terapeutiska manualer
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av studenthandledning och vetenskaplig publicering
Din arbetsplats
Du kommer arbeta på https://liu.se/forskning/csan
Läs mer om vår verksamhet https://liu.se/organisation/liu/bkv
Om anställningen
Anställningen är en visstidsanställning på 50% under ett år
Tillträde 260801
Lön och förmåner
Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning.
Läs mer om förmåner för anställda https://liu.se/jobba-pa-liu/formaner.Publiceringsdatum2026-06-04Facklig kontakt
Information om fackliga kontaktpersoner, se https://liu.se/jobba-pa-liu/hjalp-for-sokande.Så ansöker du
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och ansökningsbrev senast den 25 juni 2026. Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med https://liu.se/artikel/lika-villkor/.
Välkommen med din ansökan!
Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings Universitet
(org.nr 202100-3096), https://liu.se/
581 83 LINKÖPING Arbetsplats
Linköpings Universitet Kontakt
HR-partner
Johanna Källming johanna.kallming@liu.se +4613285776 Jobbnummer
9948055