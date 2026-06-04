Städledare sökes till nyöppnat hotell i Idre
Mountain Lodge of Scandinavia 2 AB / Städarjobb / Älvdalen Visa alla städarjobb i Älvdalen
2026-06-04
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Städledare sökes till nyöppnat hotell i Idre
Vill du vara med från början och skapa en verksamhet där kvalitet, trivsel och fjällupplevelsen står i centrum? Nu söker vi en städledare till vårt nyöppnade hotell i Idre.
Hotellet kommer att hålla öppet året runt och omfattar både hotellrum och stugverksamhet. Vi söker därför dig som brinner för ordning, service, ledarskap och som trivs i en miljö nära fjäll och natur.
I rollen ansvarar du för den dagliga städningen av hotell och stugor samt för att leda, planera och stötta städpersonalen. Du blir en viktig del i att skapa en varm och välkomnande upplevelse för våra gäster och får möjlighet att vara med och bygga upp rutiner, arbetssätt och team från grunden.Publiceringsdatum2026-06-04Arbetsuppgifter
Daglig städning av hotellrum, stugor och allmänna utrymmen
Leda och fördela det dagliga arbetet inom städavdelningen
Säkerställa att kvalitets- och hygienstandarder följs
Genomföra kvalitetskontroller av städade rum och ytor
Introducera, utbilda och stötta nya medarbetare
Ansvara för beställning och inventering av städmaterial
Hantera bemanning och planering tillsammans med ledningen
Schemaläggning av personal
Samarbeta med reception och övriga avdelningar för att säkerställa en hög gästupplevelse
Delta aktivt i det dagliga städarbetet och stötta teamet där behov finns
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av städ, hotell eller arbetsledning
Har ett naturligt ledarskap och tycker om att utveckla andra
Är ansvarstagande, strukturerad och lösningsorienterad
Har ett öga för detaljer och hög känsla för kvalitet
Trivs med att leda och motivera andra
Vill vara med och utveckla en verksamhet från start
Hos oss får du:
Vara med på en spännande resa från början
Arbeta i en unik fjällmiljö året runt
En varierande och viktig roll med stort ansvar
Möjlighet att påverka och forma verksamheten tillsammans med oss
Härliga kollegor och en arbetsplats med höga ambitioner och varm atmosfär
Skicka CV och personligt brev till pierre@mountainlodge.se
.
Vi intervjuar löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-04
E-post: Pierre@mountainlodge.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mountain Lodge of Scandinavia 2 AB
(org.nr 559457-4294)
Brunsdalsvägen 2B (visa karta
)
797 92 IDRE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9948053