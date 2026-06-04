Hotellmedarbetare till vår restaurang - Sommarvikariat
Jula Hotell AB / Servitörsjobb / Sandviken Visa alla servitörsjobb i Sandviken
2026-06-04
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Gysinge Herrgård har lockat besökare i århundraden – och vi förstår varför. Här möts historia och natur i ett unikt samspel vid Dalälvens strand. Med 67 hotellrum, restaurang, café och konferenslokaler erbjuder vi våra gäster något utöver det vanliga.
Nu söker vi sommarvikarie till vår restaurang/servering
Vad innebär rollen?
Som medarbetare i vår restaurang och servering är du en viktig del av gästernas upplevelse under deras vistelse hos oss. Du välkomnar gäster med ett leende, tar emot beställningar, serverar mat och dryck samt ser till att restaurangen är trivsam och välkomnande.
Arbetet är varierande och innefattar allt från förberedelser inför service, dukning och servering till att hålla ordning i restaurangen och ge gästerna ett personligt och professionellt bemötande. Du arbetar nära dina kollegor och bidrar till att skapa en varm atmosfär där gästerna känner sig väl omhändertagna.
På vårt hotell hjälps vi åt över avdelningsgränserna när det behövs. Därför söker vi dig som trivs i en flexibel miljö, gillar teamwork och ser värdet i att tillsammans skapa den bästa möjliga upplevelsen för våra gäster.
Vi söker dig som:
Brinner för service och tycker om att möta människor
Är positiv, ansvarstagande och har nära till ett leende
Trivs i ett högt tempo och kan behålla lugnet även under intensiva perioder
Är flexibel och gillar att samarbeta med kollegor
Talar svenska och gärna engelska
Har erfarenhet av restaurang, servering, hotell eller annat serviceyrke (meriterande)
Vi erbjuder:
Ett varierande och socialt arbete i en härlig hotellmiljö
Trevliga kollegor och en arbetsplats där vi stöttar varandra
Möjlighet att utvecklas inom service och besöksnäring
Ett sommarjobb där du får vara med och skapa minnesvärda upplevelser för våra gäster
Bra att veta:
Sommarvikariat med 80% sysselsättningsgrad
Arbetstider: dag, kväll och helg
Tillträde enligt överenskommelse
Kollektivavtal via HRFPubliceringsdatum2026-06-04Så ansöker du
Rekrytering sker löpande. Frågor? Kontakta rekryterande chef Annika Carlström: annika.carlstrom@julahotell.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Jula Hotell AB
(org.nr 556719-5812)
Vilangatan 4 (visa karta
)
532 37 SKARA Arbetsplats
Jula Hotell Jobbnummer
9948058