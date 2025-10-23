Tjänsteägare drift till fastighetsavdelning
2025-10-23
Fastighetsavdelningen är en av tre avdelningar i Region Gävleborgs Fastighetsförvaltning. Avdelningen består av två enheter, varav en förvaltar fastigheter och lokaler i Gästrikland och den andra i Hälsingland. Fastighetsavdelningens bestånd består av sjukhus, hälsocentraler, folkhögskolor och administrativa lokaler för Region Gävleborgs verksamheter. Totalt är vi cirka 30 medarbetare fördelat på driftledare, förvaltare, tekniska specialister samt administratörer. I rollen som Tjänsteägare drift är du placerad på Region Gävleborgs fastighetsavdelning och direkt underställd avdelningschef. Placering av tjänsten sker enligt önskemål antingen i Hudiksvall eller Gävle.
Arbetsuppgifter
Som tjänsteägare drift hos oss på fastighetsavdelningen får du en nyckelroll i att utveckla, förvalta och samordna våra fastighetsrelaterade tjänster. Du kommer att arbeta tätt ihop med driftledare som har ansvar för den dagliga kontakten med driftentreprenör men också tillsammans med övriga medarbetare på avdelningen.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
• vara fastighetsavdelningens expert på driftavtalet samt upphandla, utveckla och optimera avtalet
• ha ekonomiskt ansvar kopplat till avtalet
• vara avdelningens ombud i avtalet och medverka samt kalla till drift- och kontraktsmöten
• följa upp leveransen från leverantören tillsammans med driftledare i förvaltningen samt utfärda eventuella viten
• ta fram och följa upp nyckeltal för leveransen.
Hos oss får du
• ett omväxlande arbete där ingen dag är den andra lik
• ett självständigt arbete med goda möjligheter till personlig utveckling
• arbeta med fastighetsdrift i komplexa miljöer.
Vi bryr oss om dig som medarbetare och erbjuder förmåner som skapar trygghet, hälsa och utveckling oavsett var du befinner dig i livet. Läs mer om våra förmåner på Region Gävleborgs hemsida!https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/Kvalifikationer
Vi söker dig som trivs med att ta ansvar och att driva frågor framåt. Du är självgående och har lätt för att skapa struktur i både ditt eget arbete och i de processer som du ansvarar för samtidigt som du är flexibel och snabbt kan ställa om när förutsättningarna förändras. Vi ser även att du har förmågan att se hur olika delar hänger ihop och att du fattar kloka beslut som gynnar både helheten och detaljerna. Din förmåga att samarbeta, kommunicera och bygga relationer gör att du blir en uppskattad kollega som bidrar till en trygg och effektiv arbetsplats. Hos oss får du en roll där du kan kombinera din analytiska förmåga med praktiskt genomförande och verkligen göra skillnad i vardagen.
I rollen som tjänsteägare drift ska du
• ha erfarenhet av att arbeta med fastighetsdrift i sjukvårdsmiljö
• inneha B-körkort.
För den här tjänsten är det meriterande om du har utbildning inom upphandling eller fastighetsdrift samt om du har erfarenhet av inköpsarbete enligt Lagen om offentlig upphandling (LoU).
Provanställning kan komma att tillämpas.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
