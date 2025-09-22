Timvikarier till Welandersborg och Kvarnbacka
Gnesta kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen / Pedagogjobb / Gnesta Visa alla pedagogjobb i Gnesta
2025-09-22
, Nykvarn
, Trosa
, Södertälje
, Salem
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gnesta kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen i Gnesta
I Gnesta kommun är vi 850 medarbetare som arbetar engagerat med att ge våra invånare och besökare bästa möjliga service. Hos oss är du med och bygger en attraktiv kommun där dialog, öppenhet och gott bemötande genomsyrar organisationen. Du är varmt välkommen att bli en av oss.
Tjänsten är placerad på barn- och utbildningsförvaltningen. Vi bedriver lagstadgad verksamhet i form av förskola, grundskola, anpassad grundskola och elevhälsa. Inom förvaltningens ansvarsområde finns dessutom kulturskola, fritidsgårdsverksamhet, öppen förskola och kommunens kostenhet. Förvaltningen arbetar på uppdrag av barn- och utbildningsnämnden.
Welandersborgs skola är en enparallellig F-6 grundskola med ca 130 elever. Skolan är placerad strax utanför Björnlunda samhälle.
Kvarnbackaskolan är en F-6 grundskola med cirka 60 elever i åldersintegrerade klasser. Skolan är placerad i Stjärnhov.Publiceringsdatum2025-09-22Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill vikariera som lärare och dig som vill vikariera på fritids eller om du kan i båda verksamheterna. I rollen som vikarie ingår undervisning enligt ordinarie pedagogs planering, närvaro-/frånvarorapportering samt allmän tillsyn. Vid arbete inom fritidshemmet ingår även rastaktiviteter såväl inomhus som utomhus. Kvalifikationer
Du bör kunna ställa upp med kort varsel när det behövs. Det är viktigt att du känner dig bekväm med att leda klasser i arbete. Som person är du nyfiken och flexibel och har lätt för att samarbeta med både elever och personal. Att du är punktlig är ett krav. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Det är meriterande om du har tidigare erfarenheter av arbete inom skola. Innan anställningen påbörjas ska du ha uppvisat ett utdrag ur belastningsregistret.
ÖVRIGT
Som medarbetare i Gnesta kommun ska du känna dig trygg och kunna ha en god balans mellan fritid, familjeliv och jobb. Du har flera fina anställningsförmåner, till exempel friskvårdsbidrag, utökad föräldraledighet och ett bra försäkringsskydd. Läs mer om kommunens anställningsförmåner på gnesta.se/anstallningsformaner.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, och välkomnar därför sökande med olika erfarenheter och bakgrund.
Gnesta kommun har tagit ställning till kanaler och marknadsföring för rekrytering. Vi undanber oss bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "A1386690". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Gnesta kommun
(org.nr 212000-2965) Arbetsplats
Gnesta kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Administratör
Ingrid Lundahl ingrid.lundahl@gnesta.se 0158-275 561 Jobbnummer
9519182