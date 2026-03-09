Timvikarier till sociala verksamheter
2026-03-09
, Malå
, Norsjö
, Sorsele
, Arjeplog
Natursköna Arvidsjaur ligger mitt i landskapet Lappland ca 90 mil norr om Stockholm och 11 mil söder om polcirkeln. Här är det nära till allt, både inom kommunen och ut i världen tack vare vår flygplats. Med ett brett utbud av fritidsaktiviteter, en välkomnande attityd och naturen inpå knuten är Arvidsjaur en plats där det är enkelt att trivas. Näringslivet kännetecknas av besöksnäring och handel, träförädling, fordonstestverksamheter, rennäring och offentlig sektor.
I Arvidsjaur erbjuder vi både trygghet och enkelhet i vardagen - allt finns nära. Oavsett var i kommunen du väljer att bosätta dig kan Arvidsjaur erbjuda goda levnadsvillkor och bra möjligheter till ett attraktivt boende. Vill du veta mer om hur det är att leva och bo i Arvidsjaur? Besök flyttatillarvidsjaur.se!
Arvidsjaurs kommun som arbetsgivare erbjuder en utvecklande arbetsmiljö. Att arbeta hos oss innebär att arbeta efter kommunens gemensamma värdegrund där ledorden är: Glädje, respekt och professionalitet.
Eftersom Árviesjávrrie tillhör det samiska förvaltningsområdet välkomnar vi sökanden med kunskaper i samiskt språk och kultur. Vi har behov av samisktalande personal inom vissa sektorer och samiska kan därför vara meriterande vid vissa tjänstetillsättningar.
Som medarbetare hos Arvidsjaurs kommun kan du komma att behöva använda din privata telefon för exempelvis inloggning i verksamhetssystem.
Välkommen med din ansökan!
Timvikarier sökes till sociala verksamheter i Arvidsjaur
Gör skillnad - varje dag.
Arvidsjaurs kommun söker nu engagerade och ansvarstagande timvikarier till våra sociala verksamheter. Vi söker dig som vill arbeta med människor och bidra till att skapa trygghet, delaktighet och god omsorg.
Som timvikarie hos oss blir du anställd via Bemanningsenheten. Uppdragen gäller när ordinarie personal är frånvarande
Så fungerar det: Du blir intermittent anställd (timvikarie) och får löpande förfrågningar om arbetspass - ibland med kort varsel (samma dag), ibland med längre framförhållning. Du anger själv din tillgänglighet i vårt digitala bokningssystem
Som timvikarie hos oss kan du arbeta inom flera områden, beroende på verksamhetens behov och dina intressen:
Äldreomsorg
• Hemtjänst Dag/Natt
• Särskilt boende Dag/Natt
• Korttidsboende
Avdelningen inom stöd och omsorg (ASO)
LSS-verksamhet på gruppbostäder, boendestöd och daglig verksamhet, personlig assistans Korttids fritids för barn och unga
Arbetstiderna varierar och kan innebära dag, kväll, helg och natt.
Vi söker dig som:
•
Har ett genuint intresse för människor, och din empatiska förmåga i kombination med din respekt för individens integritet bidrar till att skapa en trygg och värdig vardag för våra omsorgstagare. Du är positiv, flexibel och har en god känsla för service.
• Är flexibel och gillar att hoppa in vid behov
Utbildning inom vård- och omsorg är meriterande - men inte ett krav. Har du tidigare erfarenhet av liknande arbete är det ett plus.Publiceringsdatum2026-03-09Kvalifikationer
• Du måste ha fyllt 18 år
• B-körkort kan vara meriterande beroende på verksamhet
• Utdrag ur belastningsregistret
• Eftersom dokumentation och kommunikation är en del av det dagliga arbetet behöver du ha goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Möjlighet finns till att introducera sig på flera verksamheter. Så ansöker du
Skicka in din ansökan så snart som möjligt. Rekrytering sker löpande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C2026/5".
Detta är ett deltidsjobb.
Arvidsjaurs kommun (org.nr 212000-2650)
Arvidsjaurs kommun, Äldreomsorgsenheten
Bemanningsassistent
Sofie Karlsson sofie.karlsson@arvidsjaur.se 096015845
9786422