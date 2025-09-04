Timvikarier till Skålmogården
Malung-Sälens Kommun / Undersköterskejobb / Malung-Sälen Visa alla undersköterskejobb i Malung-Sälen
2025-09-04
, Vansbro
, Mora
, Älvdalen
, Leksand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Malung-Sälens Kommun i Malung-Sälen
, Gotland
eller i hela Sverige
Malung-Sälens kommun har ca 10 000 invånare och ligger i natursköna Dalarna, hit kan du flyga till och från vår internationella flygplats i Sälen. Här finns Sälenfjällen som gör oss till norra Europas största vinterturismdestination. Malung- Sälens fantastiska natur, stora evenemang och upplevelser gör att vi bland annat kan erbjuda dig livskvalitet, möjligheter till ett aktivt friluftsliv och en trygg miljö för barn att växa upp i.
Malung-Sälens medarbetare är nyckeln till framgång, därför vill vi skapa de bästa förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv, för att du ska trivas, må bra och känna arbetsglädje. Som anställd hos oss erbjuder vi en rad förmåner bland annat:
* Friskvårdsbidrag eller friskvårdtimme där verksamheten tillåter
* Egen kommun-massör med förmånliga priser på friskvårdsmassage
* Tillsvidareanställd och månadsavlönad personal erbjuds säsongskort till Sälenfjällens anläggningar till förmånligt pris
* Flexibla arbetstider när det är möjligt
Välkommen till en arbetsplats där respekt, omtanke och trygghet är grunden för allt vi gör!Publiceringsdatum2025-09-04Arbetsuppgifter
Inom kommunens Socialförvaltning är huvuduppdraget att arbeta med människor i behov av stöd, hjälp och omvårdnad för att hantera sin vardag. Vi söker nu engagerade vikarier till vårt fina boende Skålmogården. Skålmogården har 36 omsorgslägenheter fördelade på 4 olika avdelningar på 2 våningar.
Alla arbetsroller innebär varierande arbetstider, med tider förlagda dag, kväll och helg. Vi har även behov av personal som vill jobba natt.
Dina arbetsuppgifter består bland annat av att:
* ge omsorg, hjälp och stöd till brukarna och upprätthålla goda levnadsvillkor utifrån individuella behov.
* skapa en meningsfull vardag för den enskilde i samverkan med omgivningen och arbeta lösningsfokuserat för att tillmötesgå den enskilde utan att inskränka på dennes rätt till självbestämmande, integritet och inflytande.
* ge de boende trygghet i sitt eget hem.
* du följer våra rutiner och riktlinjerKvalifikationer
Vi söker dig som trivs med att hjälpa människor och har lätt för att sätta dig in i andras situation. Det är naturligt för dig att visa respekt för andras önskemål och behov. Du tycker om att samarbeta med andra och är bra på att tillsammans hitta lösningar för att nå vårt gemensamma mål. Eftersom arbetet med människor innebär ständiga förändringar är det viktigt att du kan anpassa dig och behålla ett gott humör.
Det är viktigt att du kan prata och skriva på svenska så att individerna och kollegorna förstår dig, samtidigt som du behöver kunna anpassa hur du uttrycker dig utifrån andras olika förmågor. Det är viktigt att du har tillräckligt goda fysiska förutsättningar för att klara av de arbetsuppgifter arbetet innebär.
Vi ser gärna att du haft ett arbete där du har har bemött människor i olika situationer. Det är även meriterande om du har gått en utbildning till vårdbiträde eller liknande utbildning. Har du erfarenhet av att ta hand om människor och har kunskap om kognitiva sjukdomar ser vi också det som en fördel.
På vissa av våra arbetsplatser är det krav på B-körkort.
ÖVRIGT
För att se alla våra pågående rekryteringar, se www.malung-salen.se/ledigajobb.
Om du har tidigare erfarenhet från arbete inom vår organisation kan interna referenser komma att tas.
Vid en eventuell anställning behöver du lämna ett utdrag ur belastningsregistret till Malung-Sälen kommun.
Vi har inför rekryteringsprocessen beslutat om de medieval som ska göras i rekryteringen. Med anledning av detta motsäger vi oss all kontakt gällande annonsering, rekryteringshjälp och bemanningsförslag vänligen, men bestämt. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C276057". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Malung-Sälens kommun
(org.nr 212000-2148), https://www.youtube.com/watch?v=YsLgl0omum4 Arbetsplats
Socialförvaltningen, Malung-Sälens kommun Kontakt
Enhetschef
Erika Laitinen erika.laitinen@malung-salen.se Jobbnummer
9491409