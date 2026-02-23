Timvikarier till Avlösarservice på schema
Dina arbetsuppgifter
Vill du arbeta extra och samtidigt göra något meningsfullt? Som timvikarie inom avlösarservice stöttar du barn och ungdomar med funktionsnedsättning och ger deras föräldrar möjlighet till avlastning.
Om uppdraget
Som avlösare ansvarar du tillfälligt för omsorgen i barnets eller ungdomens hem. Arbetet utgår från individens behov och kan innebära hjälp med personlig omvårdnad, matlagning, enklare städning, promenader eller olika aktiviteter. Det kan också handla om att spela favoritspel, pyssla eller bara vara ett socialt sällskap. Flera av de barn vi möter behöver tydlig struktur och kommunikation, vilket innebär att du kan använda metoder som lågaffektivt bemötande (LAB) och alternativ och kompletterande kommunikation (AKK).
Till skillnad från många andra timvikariat innebär avlösarservice att du får ett schema hos ett specifikt barn. Det betyder att du blir en viktig del av barnets vardag som ordinarie personal, med fasta och återkommande arbetspass varje vecka. Schemat planeras i samråd med familjen och anpassas både efter deras behov och dina möjligheter.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är ansvarsfull, trygg i att arbeta självständigt och har lätt för att skapa förtroende. Du har intresse av att arbeta med barn eller ungdomar med funktionsnedsättning, oavsett om du har tidigare erfarenhet från yrkeslivet eller genom närstående. Kontinuitet och tillit är viktigt i det här uppdraget. Vi söker därför dig som har möjlighet att arbeta kontinuerligt och skapa en trygg och långsiktig relation med de familjer du stödjer. Det medicinska ansvaret ligger alltid hos vårdnadshavaren, enligt beslut om egenvård.
Arbetstid
Arbetstiderna varierar beroende på familjernas behov och kan vara förlagda till vardagar, kvällar, helger och nattetid.Kvalifikationer
För att få arbeta som vikarie inom funktionsstöd behöver du ha fyllt 18 år, i enlighet med föreskrifterna om minderårigas arbetsmiljö (AFS 2023:2).
Du som inte uppfyller godkänt betyg i Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1 kan komma att erbjudas språktest via EducateIt.
Vi ser det som meriterande att du har fullgjord eller pågående utbildning inom området, till exempel som stödassistent, undersköterska alternativt en pågående eller avslutad akademisk utbildning inom hälso- och sjukvård, beteendevetenskap eller pedagogisk utbildning. Det är även mediterande om du har tidigare erfarenhet av arbete inom funktionsstödsområdet eller inom vård och omsorg. Har du tidigare erfarenhet/ kunskaper av lågaffektivt bemötande (LAB) eller alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) är det också meriterande, men inte ett krav.
Som vikarie inom funktionsstöd sätter du individen i fokus, har ett pedagogiskt förhållningssätt och ett genuint intresse för människor med olika typer av funktionsvariationer. Det är viktigt att du är lyhörd för individens behov för att kunna anpassa ditt bemötande i olika situationer. För oss är det önskvärt att du är ansvarsfull samt har ett flexibelt förhållningssätt. Det är även mycket viktigt att du är stabil och trygg som person.
Känner du att ovanstående beskrivning stämmer in på dig? Då är du varmt välkommen med din ansökan!Övrig information
Urval och intervjuer påbörjas under ansökningstiden.
I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kunskap inom området i stället för att skicka ett personligt brev.
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
• Introduktion vid nyanställning
• Kompetensutveckling
• Friskvårdsbidrag & cykelbidrag
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister. Du beställer ett digitalt registerutdrag som skickas till din digitala brevlåda. Detta gör du via länken: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningen eller stadens omställningsarbete.
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi valt rekryteringskanaler och önskar inte erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- eller rekryteringshjälp.Om företaget
Vi är alla olika. Vi är också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Med rätt förutsättningar kan vi växa, utvecklas och delta i samhället på våra egna villkor.
Inom förvaltningen för funktionsstöd ger vi stöd, service och omsorg till barn och vuxna med funktionsnedsättning och skapar möjlighet för dem att leva ett gott och självständigt liv, som alla andra.
Med 6 200 engagerade medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi arbetar bland annat inom boenden med särskild service, daglig verksamhet, boendestöd, personligt stöd och barn- och korttidsboenden.
Vill du vara med och bidra till ett mer inkluderande samhälle? Välkommen till oss!
