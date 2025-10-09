Timvikarier till äldreomsorgen - spontanansökan!
2025-10-09
Sigtuna kommun är en plats med stor spännvidd. Här ryms levande landsbygd, småstad och en internationell flygplats. Ett rikt kulturarv och kulturell mångfald. En stolt historia och stora framtidsplaner. Kanske är det därför drivkraften är så stark att växa, förändras och utvecklas. Det är också därför det är så spännande att arbeta här. Hos oss blir du del av en trevlig och prestigelös kultur där vi hjälps åt och tar tillvara på varandras kunskap, olikheter och erfarenheter. Arbetet är ofta omväxlande, ibland utmanande men alltid meningsfullt. Välkommen hit!
Vård- och omsorgsförvaltningen ger service, stöd, vård och omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning samt ansvarar för myndighetsutövning enligt gällande lagstiftning. Förvaltningen bedriver verksamhet inom äldreomsorg, LSS, socialpsykiatri, hälso- och sjukvård, anhörigstöd och myndighetsutövning. Allt arbete utförs med invånaren i fokus med utgångspunkt i värdegrunden; bemötande, delaktighet, förtroende och trygghet. Tillsammans gör vi varandra bra och arbetar för att uppnå vård- och omsorgsförvaltningens vision livskvalitet hela livet.
Våra äldreboenden är både en trygg omsorgsmiljö och en social mötesplats för seniorer i Sigtuna kommun. Boendena är utformade för att kunna erbjuda anpassad omsorg utifrån olika behov och intressen.
* Arhem - trädgård
* Hemskogen - natur & kultur
* Ymer - musik & kultur
* Ärlinghem - spa & hälsa
På alla boenden finns enheter med både somatisk och kognitiv inriktning (demens). Samtliga erbjuder sociala aktiviteter, vård och omsorg i en trygg miljö.
Vill du arbeta med något meningsfullt och bidra till ökad livskvalitet för äldre i Sigtuna kommun? Vi söker nu timvikarier till våra äldreboenden i Märsta och Sigtuna.
Som timvikarie arbetar du med omsorg, service och omvårdnad av de äldre. Du kommer att vara en viktig del i ett team som tillsammans skapar trygghet, delaktighet och trivsel för våra boende. Arbetet sker både dag, kväll, natt och helg.
Detta är en spontanansökan - vi kontaktar dig när behov av timvikarier uppstår vid våra äldreboenden Arhem, Hemskogen, Ymer eller Ärlinghem.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* Lämplig pågående eller avslutad utbildning inom vård och omsorg och/eller erfarenhet av arbete inom området.
* God datorvana samt förmåga att uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift, då dokumentation ingår i arbetet.
För att trivas i rollen som timvikarie ser vi att du är en lagspelare som arbetar enligt Sigtuna kommuns värdegrund - invånaren först, allas lika värde och kvalitet i fokus. Du har ett genuint intresse för att arbeta med människor, är strukturerad, ansvarsfull och trygg i dig själv. Arbetet kräver personlig mognad, lyhördhet, empati och servicekänsla.
Arbetet förutsätter även god fysisk förmåga då lyft och förflyttningar förekommer.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Välkommen med din spontanansökan!
ÖVRIGT
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringsverktyg.
Vid anställningens start behöver du vara minst 18 år. Före erbjudande om anställning ska ett giltigt utdrag ur belastningsregistret uppvisas.
Din ansökan gör du enkelt genom att bifoga ditt CV och besvara några urvalsfrågor kopplade till tjänsten. Vi ber dig att inte bifoga personligt brev.
Eftersom detta är en spontanansökan sker urval, intervjuer och anställning löpande.
Som anställd i Sigtuna kommun får du ta del av en rad förmåner, bl.a. blir du automatiskt medlem i Personalklubben där du kan ta delta i olika aktiviteter. Läs gärna mer om våra andra förmåner och hur det är att jobba hos oss i Sigtuna kommun! https://www.sigtuna.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss.html
