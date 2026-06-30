Timvikarier sökes till vårt härliga team
Azalea Care AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Karlstad Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Karlstad
2026-06-30
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Azalea Care AB i Karlstad
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Säffle
eller i hela Sverige
Azalea Care startade med intentionen att bli ett av de bästa assistansutförarna på marknaden direkt från start. Redan efter första året gav våra kunder oss betyget 4,7 av 5 vilket vi är otroligt stolta över!Vi är ett starkt team med lång erfarenhet från branschen som byggt upp företaget med all den erfarenhet som vi samlat genom åren. För oss är det självklart att assistansen alltid utgår från hur kunden vill att den utförs. Vi fokuserar också på våra medarbetare då de är det värdefullaste vi har. Vi har ett av branschens generösaste kollektivavtal samt ger våra personliga assistenter den kompetensutveckling som behövs för att känna sig trygga i sitt arbete. Detta för att kunna leverera en trygg assistans av hög kvalitet för våra kunder, av medarbetare som är stolta över sitt jobb och sin arbetsgivare. Våra värdeord är trygghet, stolthet, kvalitet och dessa jobbar vi utifrån. Varje dag. Vill du bli en av oss?
Vi behöver nu utöka vårt team av personliga assistenter i Karlstad!
Vår kund är en man som berättar vad han behöver hjälp med i sin vardag så som matlagning, träning, städ, hygien och att komma ut på aktiviteter!
Du som söker är en man eller kvinna med , empati och förståelse för andra människor. Du har insikt i, och respekt för, vad det innebär att arbeta i en annan människas hem.
Du ska både vara bekväm i en lugn vardag och så som en mer händelserik.
Vi söker Timvikarier som kan jobba vid ordinarie personals frånvaro.
Introduktion sker snarast möjligt.
Tjänsten innefattar både dagar och kvällar, vardag som helg.
Tillsättning sker löpande så tveka inte på att skicka in din ansökan.
Att jobba som personlig assistent kan se väldigt olika ut beroende på vilken funktionsnedsättning kunden har, likväl för att vi alla är olika individer vare sig vi har en funktionsnedsättning eller inte. Som personlig assistent kompenserar du för det kunden inte klarar av att göra själv, så att denne kan leva som andra i så hög utsträckning som det är möjligt. Att jobba i en annan människas hem ställer stora krav på dig som assistent, det kan även finnas en familj att ta hänsyn till. Det gäller att ha fingertoppskänsla för att läsa av hur kunden vill ha det i olika situationer. Som personlig assistent hos oss får du:-God arbetsmiljö-Närhet kund – assistent - verksamhetschef-Fräscha arbetskläder-Kollektivavtal-Kompetensutveckling
Välkommen med din ansökan!
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via angiven länk (inte med e-post eller i pappersformat).
Denna rekrytering sköts internt hos oss och vi avböjer alla förfrågningar från rekryterings- och bemanningsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Azalea Care AB
(org.nr 559070-1495)
652 17 KARLSTAD Arbetsplats
azaleacare Jobbnummer
9984742