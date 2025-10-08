Timvikarier sökes till par i Helsingborg
2025-10-08
Vi är ett medelålders par som båda är beroende av personliga assistenter. Vi bor med vår katt i en enplansvilla 1,5 mil utanför Helsingborg.
Vi söker dig som vill ha ett extra jobb och tycker om att jobba kvällar. Passen är 18-22, 19-22 eller 19-22.30. Kan du även hoppa in någon gång på dagtid när våra ordinarie assistenter är sjuka eller har semester, så vore det super.
Vi behöver hjälp med allt det dagliga som ex: på-och avklädning, dusch och att plocka fram och av inför eller efter måltider.
Du som person behöver vara lugn och lyhörd, men också engagerad och komma ihåg rutiner. Att kunna läsa av den person du jobbar hos och lösa problem när dem dyker upp är också egenskaper som krävs i detta så viktiga jobb.
Personkemin är A och O i detta yrke, så om vårt samarbete fungerar bra, kan det bli tal om mer fasta pass eller vikariat.
Du ska vara rökfri, tåla katter och prata flytande svenska.
STIL står för Stiftarna av Independent Living i Sverige.
Vi är ett ickevinstdrivande assistanskooperativ och en ideell förening av personer med normbrytande funktionalitet. I STIL är det medlemmarna som själva arbetsleder sina personliga assistenter. Vi jobbar för självbestämmande, frihet och lika möjligheter oavsett funktionsförmåga. STIL bildades 1984 och vi var med och införde personlig assistans i Sverige. Läs mer på www.stil.se. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-11-06
