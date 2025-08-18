Timvikarier inom socialpsykiatri och HVB
2025-08-18
I Mariestads kommun innefattar HVB-verksamheten en enhet och den socialpsykiatriska enheten driver två boenden samt mobilt boendestöd för personer med psykisk ohälsa.
Inför hösten söker vi nu ett antal positiva och förtroendeingivande timvikarier till dessa verksamheter.
Vill du göra skillnad för personer med psykisk ohälsa? Vill du skapa en trygg vardag och se våra ungdomar utvecklas till självständiga individer? Är du en påhittig och lättsam person som kan sätta gränser?
Arbetsuppgifter
Socialpsykiatrin
Arbetsuppgifterna innebär att du ska arbeta utredande, stödjande och motiverande för att stärka den enskildes egna resurser till ett självständigt liv och ett aktivt deltagande i samhällslivet.
Du ska kunna möta individen där denne befinner sig och förstå de svårigheter som kan finnas. Du ska kunna fatta självständiga beslut och kunna lösa olika situationer utifrån varje individs förutsättningar och behov.
Tillsammans med individen planerar och strukturerar du vardagen, fritid och sysselsättning. I arbetet ingår också omvårdande arbetsuppgifter såsom att hjälpa till med hygien, på- och avklädning, matsituationer m.m.
Verksamheten eftersträvar samarbete med bland annat anhöriga, hälso- och sjukvård och arbetsmarknadens aktörer.
HVB
HVB är en boendelösning för pojkar och flickor mellan 13 - 20 år. Vi vänder oss till ungdomar vars hemmiljö, sociala problematik eller konflikter omöjliggör en fungerande vardag hemma. På vår enhet har vi fyra platser plus en stödlägenhet.
Vi strävar efter att bidra till förändrade, förbättrade och varaktiga livsvillkor för den unga och vi vill skapa förutsättningar för ungdomen och familjen att hitta nya verktyg för samspel.
Tillsammans med uppdragsgivaren, ungdomen och vårdnadshavare utformar vi en individuell behandling på HVB-hemmet. Behandlingen har fokus på att ge våra ungdomar en trygg bas med en tydlig vardagsstruktur och trygga relationer med stabila vuxna.
För båda verksamheterna förekommer oregelbunden arbetstid. Vi arbetar både dagtid, kväll, helg. På vissa arbetsställen förekommer nattarbete och sovande jour.Kvalifikationer
Socialpsykiatrin
För arbete inom socialpsykiatrin söker vi i första hand dig som har eftergymnasial utbildning som socialpedagog eller beteendevetenskap i kombination med omvårdnadserfarenhet. Har du annan relevant utbildning exempelvis om du är omvårdnadsutbildad med psykiatrisk inriktning kan du också vara aktuell.
Tidigare erfarenhet från arbete med människor som lider av psykisk ohälsa samt vana från omvårdande arbetsuppgifter ses som mycket meriterande.
Då vi har tre enheter inom socialpsykiatrin kommer vi att prioritera vikarier som kan vara flexibla och användas över samtliga enheter.
HVB
För arbete inom HVB ska du ha en eftergymnasial utbildning till socialpedagog eller ha annan relevant utbildning/erfarenhet som vi finner lämplig.
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av arbete med barn och/eller ungdomar som har behov av särskilt stöd.
För arbete inom såväl socialpsykiatrin som HVB krävs att du som person är lyhörd, positiv och trygg i det enskilda mötet med personerna du möter. Du har god förmåga att arbeta självständigt och skapa förtroende. Det är mycket meriterande om du har erfarenhet av och kunskap om lågaffektivt bemötande.
Vidare är du kommunikativ, samarbetsorienterad och har ett starkt driv till att stötta och motivera.
Du förväntas ha goda kunskaper i svenska språket, både muntligt och skriftligt då många av dina arbetsuppgifter består av att ta emot instruktioner och föra vidare information på ett korrekt och tydligt sätt. Vi förutsätter också att du har en viss digital mognad i dator- och mobilanvändning eftersom vi använder oss av detta som arbetsredskap, bland annat för dokumentation.
För arbete inom HVB och socialpsykiatri är körkort ett krav.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och vi ser också att du ska kunna arbeta på oregelbundna tider. Under rekryteringsprocessen kommer vi ta referenser och innan erbjudande om timvikariat vill vi se ett utdrag från belastningsregistret.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Mariestad är framtidskommunen med tydlig riktning, vi ska växa! Här finns jobb, grön omställning, god kommunal service och framtidstro. Detta genomsyrar hela vår verksamhet.
Vi står i startgroparna för en mycket spännande resa med planerade storsatsningar inom flera områden. Etableringarna kommer att innebära stora möjligheter för platsen och organisationen att växa och utvecklas.
Vill du vara med och skapa drömlägen tillsammans? Bli en del av vårt lag när vi formar framtidens Mariestad!

Vi hanterar endast ansökningar digitalt. Ansökningar som inkommer via e-post eller pappersformat kommer inte att hanteras.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar hos oss? Gå in på www.livetiskaraborg.se
och upptäck alla Skaraborgs möjligheter! Ersättning
