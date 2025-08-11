Timvikarier, Ekonomibiträden och Lokalvårdare
2025-08-11
Varje dag går cirka 1800 personer till arbetsplatsen Östhammars kommun för att leverera välfärd och utveckling så att vårt lokala samhälle kan fortsätta vara tryggt och attraktivt. Vi gör det tillsammans, med engagemang, ansvar och öppenhet. Det är vi stolta över.
Vi är drygt hundra kollegor inom måltid och städ som är geografiskt organiserade där varje ort leds av en kökschef och en städledare. Verksamhetens mål är att vi ska servera näringsriktiga och smakliga måltider samt att tillhandahålla rena lokaler med så liten miljöpåverkan som möjligt. Vi ansvarar för måltider på förskolor, skolor och särskilda boenden. Vi städar på förskolor, skolor, allmänna ytor på särskilda boenden samt kommunens övriga lokaler såsom sporthallar, allmänna toaletter och kontorslokaler.
Som ekonomibiträde behöver du ha en grundläggande kompetens gällande livsmedelshygien och ett stort intresse och kunskap om mat. Som lokalvårdare behöver grundläggande kompetens gällande kemikalier och städfrekvens samt att du trivs med att hålla ordning. Du är serviceinriktad och har ett gott bemötande till våra gäster och kunder.
Förekommande arbete i kök samt lokalvård. Dina arbetsuppgifter utgörs av arbete i kök samt lokalvård på daglig-, vecko- samt årsbasis enligt rutiner.Kvalifikationer
Du som söker behöver ha B-körkort samt vara flytande i svenska i både tal och skrift. Utöver detta ser vi det som meriterande för ekonomibiträde om du har förberedande storköksutbildning. För att vikariera som städare är det meriterande om du har utbildning enligt SRY eller PRYL.
Som person är du flexibel och har lätt att anpassa dig till nya eller förändrade omständigheter och krav. Du är engagerad och motiverad i ditt arbete. Du är ansvarstagande och driver själv ditt arbete framåt. Du är en serviceinriktad person, därmed är du lugn, uppmärksam och tillmötesgående och har ett intresse att hjälpa andra. Du har inga problem att arbeta tillsammans med andra över gränserna, både internt och med andra delar av vår verksamhet.
Låter det här som dig? Skicka in din ansökan och bli en del av vårt team!
ÖVRIGT
Östhammars kommun välkomnar alla sökande då vi eftersträvar blandade arbetsplatser och ser våra olikheter som en styrka och tillgång.
I den här rekryteringen har vi valt vilka kanaler vi vill synas i och undanber oss därför ytterligare erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp.
När du söker jobb hos oss ber vi dig söka digitalt för att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan. Om du av någon anledning inte kan registrera din ansökan digitalt kan du skicka din ansökan märkt med referensnummer till:
Östhammars kommun
Kommunledningskontoret, HR
Box 66
742 21 Östhammar Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "KS-2025-606". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Östhammars kommun
(org.nr 212000-0290), http://www.osthammar.se Arbetsplats
Östhammars kommun, Måltid och städ Kontakt
Kökschef Måltid
Oili Ahola 0173-854 26 Jobbnummer
9452069