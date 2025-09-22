Timvikarier
Kidz Education Uppsala AB / Barnskötarjobb / Uppsala
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
Nu behöver vi fylla på med timvikarier till vår interna vikariepool!
Kidz educations vision är "Med glädje och engagemang skapar vi framtidens förskola". Vi arbetar för en personlig och lyhörd förskola där alla känner sig välkomna. Hos oss får alla röster höras och alla individer ta plats. Vi ser det unika i varje barn och arbetar aktiv för att ge våra barn de bästa förutsättningarna för att kunna växa och utvecklas.
Trygghet, säkerhet och hälsa är viktigt hos oss och är grunden till att kunna utvecklas inom andra områden. På våra förskolor är rörelse av olika slag viktigt och vi spenderar mycket tid utomhus, då vi tänker att det främjar en hälsosam livsstil och stimulerar till lek och utveckling.
Vi arbetar aktivt för en lustfylld och kreativ verksamhet där nyfikenhet och glädje är viktiga inslag. Om du tycker att detta låter lockande, tycker om att utvecklas, har god samarbetsförmåga och ett öppet sinne, tveka då inte på att skicka in en ansökan!
Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta i förskolan, om du är utbildad barnskötare är det meriterande. Du behöver kunna kommunicera i såväl tal som skrift på svenska, samt ha datavana.
Läs gärna mer om våra förskolor på vår hemsida www.kidzeducation.se
Arbetsuppgifter: Förekommande och sedvanliga arbetsuppgifter.
Vi har kollektivavtal.
Ansökan mailas till rektor: anett.lindvist@kidzeducation.se
eller biträdande rektor: natalie.berensson@kidzeducation.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-22
