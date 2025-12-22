Timvikarie till skola och fritids
2025-12-22
Ulricehamns kommun är i en spännande tillväxtfas -vi växer men bevarar det småskaliga. Som största arbetsgivare med över 2 200 medarbetare i 100 olika yrkesroller, erbjuder vi ett meningsfullt arbetsliv där utveckling, gemenskap och samhällsnytta möts. Med Vision 2040 - "Tillsammans mot framtiden" -formar vi en innovativ och hållbar vardag, tillsammans. Hos oss gör du verklig skillnad varje dag, i en kultur som präglas av mod, engagemang och möjligheter att växa -både i yrket och som person. Är du redo att forma framtidens Ulricehamn, tillsammans med oss?
Vi söker nu vikarier till våra skolor och fritidshem i kommunen!Publiceringsdatum2025-12-22Arbetsuppgifter
Som timvikarie i våra skolor i kommunen medverkar du som en del i arbetslaget så att varje barn erbjuds en trygg omsorg samt medverkar i främjandet av alla barns utveckling och lärande. Det innebär att du som timvikarie inom skola med läroplanen som grund, är aktiv i genomförandet av det som utgår från arbetslagets planering. I arbetet som lärare ingår uppdraget undervisning och planering i årskurs F-9. Undervisning och planering sker såväl enskilt som tillsammans med arbetslaget, enligt gällande styrdokument. I tjänsten kan även rastvaktande samt pedagogiska luncher ingå.
I arbetet som vikarie på fritids kommer du, tillsammans med dina kollegor, planera och bedriva verksamhet på fritidshemmet utefter gällande styrdokument. Under skoltid kommer du att arbeta som resurs i klass, rastvakt och med enskilda elever.Kvalifikationer
Vi söker dig som har god känsla för service, är ansvarstagande, engagerad och tycker om att arbeta med människor. Du är lyhörd för andras behov och drivs av att hjälpa dina medmänniskor. Många medarbetare i Ulricehamns kommun kan fler än ett språk. Det är en värdefull tillgång, men det är också viktigt att behärska svenska som ett grundspråk i både tal och skrift.
Om du har utbildning eller erfarenhet inom barnomsorg eller skola ser vi positivt på det, men även du som tidigare jobbat inom annat serviceyrke är välkommen att söka!
För att arbeta inom skola/förskola så krävs ett registerutdrag från polisen. Det beställer du här i god tid: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
ÖVRIGT
Urval och intervjuer kommer att ske löpande under ansökningstiden.
Referenser tas direkt efter telefonintervjun och de riktlinjer som vi har för referenser, är att det behöver vara personer som har/har haft någon ledande position gentemot dig såsom arbetsledare, handledare, mentor eller chef. Referenserna behöver även vara ifrån de två senaste åren. Vi godkänner inte kollegor, vänner eller familjemedlemmar som referenser.
Vänligen observera att enligt offentlighetsprincipen är ansökningshandlingar allmänna offentliga handlingar som lämnas ut på begäran. Om du omfattas av skyddad identitet/sekretessmarkering, kontakta då annonsens kontaktperson.
