Timvikarie till Nattpatrullen
2026-02-01
Är du en ansvarsfull och lyhörd person med erfarenhet av omvårdnadsinsatser och har körkort? Letar du efter ett roligt och givande nattjobb där du får möjlighet att ge de äldre i Nacka kommun en tryggare tillvaro? Är du intresserad av ett kortare vikariat och kan börja omgående, då ska du söka tjänsten redan idag.
Ditt uppdrag
Nattpatrullen utför hemtjänstinsatser hos kund i enskilt hem nattetid kl 22:15-07:30. Du arbetar i team med kollegor och det är oerhört viktigt att ha med sig att det är kundens önskemål och behov som styr ert arbete. Nattpatrullen svarar också på inkommande larm från Nackas kunder nattetid och då arbetar du alltid i par, vilket innebär att du även ska vara ett stöd till din kollega när oförutsedda omvårdnadssituationer uppstår. Det kan krävas ett korrekt och snabbt agerande, du måste därmed vara trygg i din roll och kunna behålla ett lugn. Vi är en bilburen hemtjänst och samtliga bilar är utrustade med GPS och utgår från Nacka seniorcenter Sofiero i Björknäs.
Kundens behov är alltid utgångspunkten för insatserna och vanliga arbetsuppgifter är omvårdnad, tillsyn samt besvara larm. Dokumentation ingår även som en viktig del i ditt arbete. Läs gärna mer om vårt uppdrag här.
Just nu söker vi en timivkarie som kan börja omgående och ta ett kortare vikariat från 2:a mars till 24:e maj.
Din erfarenhet
För denna tjänst krävs att du har:
• B-körkort och mycket god körvana i alla vägunderlag samt mörker
• Minst 18 år
• Goda kunskaper i svenska både tal och skrift
• Vana av nattarbete
• Dokumentations- och datorvana
Det är meriterande om du även har:
• Erfarehnet av att arbeta inom hemtjänst eller äldreomsorg
• Avslutad eller pågående utbildning inom vård och omsorg
Är det du?
Vi ser gärna att du har utbildning eller studerar inom vård- och omsorg alternativt annan utbildning som
arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har praktisk erfarenhet av arbete inom vård- och omsorg, har
förståelse för och arbetar efter Äldreomsorgens nationella värdegrund. Det är meriterande om du har
vana från att arbeta hos kund i enskilt hem och att du kan hantera olika tekniska hjälpmedel. Du sätter
givetvis kundens välbefinnande och behov främst, har ett lugn och gott bemötande gentemot alla du
möter samt tänker service i alla lägen. En självklarhet är att du har en yrkesstolthet och att du vill
leverera kvalitet både till kunder och kollegor.
Dina personliga kompetenser
• Serviceinriktad
• God samarbetsförmåga
• Agera pålitlig och etiskt
Vi erbjuder
Som sommarvikarie på natt- och larmpatrullen är du anställd av Stab kompetensförsörjning som ansvarar för att samordna och kvalitetssäkra bemanningen av omsorgspersonal vid korttidsfrånvaro och månadsvikariat. Du kan erbjudas möjlighet att arbeta som timvikarie innan och efter ditt sommarvikariat. I Nacka får du möjlighet att arbeta i en kommun som vill vara bäst i Sverige på att vara kommun, och som har öppenhet och mångfald som sin vision och en grundläggande värdering att lita på människors kunskap, vilja och förmåga.
Läs mer om våra förmåner här:
•
Din anställning | Nacka kommun
•
Hälsa och förmåner | Nacka kommun
•
Försäkringar och pension | Nacka kommun
Utdrag ur Polisens belastningsregister
I Nacka kommun krävs ett utdrag ur polisens belastningsregister (nämn vilket utdrag) i samband med anställning. Länk till blanketten finns här. Begär "digitalt registerutdrag" till din digitala brevlåda i samband med att du skickar in din ansökan för att underlätta i rekryteringsprocessen.
Intresserad?
I denna rekryteringsprocess har vi valt att rekrytera utan personligt brev. Vid bedömningen av din ansökan för denna tjänst utgår vi ifrån ditt CV och ett antal frågor som du besvarar i samband med din ansökan. Det är viktigt att ditt CV tydligt beskriver arbetsperiod och dina arbetsuppgifter. Rekryteringsprocessen består av gruppintervju och referenstagning. Urvalet kommer att ske löpande. Om du vill bli en del av Nacka kommun, tveka inte att skicka in din ansökan!
Vi ser fram emot din ansökan!
Nacka är en av Sveriges mest attraktiva och välrenommerade kommuner. Med fokus på mål, resultat, hållbart medarbetarengagemang och ständig utveckling strävar Nacka efter att bli bäst på att vara kommun. Nacka kommun är arbetsgivaren för dig som med stor frihet förnyar och gör skillnad.
Välfärd Samhällsservice ansvarar för kommunens produktion av välfärdstjänster och driver bland annat särskilda boenden för äldre och personer med särskilda behov, dagliga verksamheter, fritidsgårdar, musikskola och kulturhus. Totalt har vi drygt fyrtio enheter inom fyra affärsområden med 1400 medarbetare och tillsammans omsätter vi cirka 600 miljoner kronor. Vår service präglas av effektivt resursutnyttjande, starkt medborgarinflytande och stor valfrihet. Inom alla verksamheter är ambitionen att skapa de bästa förutsättningarna för kreativitet, innovation och kunskapsdelning. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Detta är ett heltidsjobb.
Nacka kommun
Nacka Kommun
Nacka Kommun Kontakt
Rekryteringsspecialist
Mithoo Theander mithoo.theander@nacka.se 087187505 Jobbnummer
9716015