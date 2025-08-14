Timvikarie till kvinna i Finnerödja
AssistansExperten i Norden AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Laxå Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Laxå
2025-08-14
Vårt mål är att ha de mest nöjda kunderna samt de mest stolta medarbetarna i branschen. Visionen för Assistansexperten är att vara den självklara utföraren av personlig assistans för kunder, anhöriga, medarbetare och beställare med höga kvalitetskrav.
Vår ambition är inte att bli störst, utan att bli bäst. Vi är en trygg personlig assistansanordnare som lägger stort hjärta i det vi gör.
Vi har den nära kontakten från ett litet bolag och den stora kunskapen från ett stort bolag. Hos oss är du inte en i mängden utan en viktig kugge i vårt dagliga arbete. Vi är måna om vår personal som är ryggraden i vår verksamhet, hos oss får du möjligheterna.
Just nu växer vi och vi söker därmed de bästa experterna inom personlig assistans.
Att arbeta som personlig assistent är viktigt och givande på massor av olika sätt, men det kan också vara svårt och krävande. Det kan finnas flera olika utmaningar och annorlunda förutsättningar att ta hänsyn till samtidigt. Det är viktigt att du som assistent är trygg i din yrkesroll och din introduktionsutbildning följs av täta personalmöten och löpande handledning.
Vi söker nu en timvikarie till en kvinna i Finnerödja. Vi söker dig som har nära till skratt och gärna har erfarenhet av omvårdnad och att sköta ett hem. Du behöver ha en stark och frisk kropp och det är positivt om du har tidigare erfarenhet av förflyttningar.
Som timvikarie jobbar du enstaka pass på schema men är utöver detta flexibel och kan komma in med kort varsel för att täcka upp vid kollegors sjukfrånvaro.
Kunden bor i utkanten av Finnerödja så körkort samt tillgång till bil krävs för att ta sig till arbetsplatsen.
Kunden har också djur så det är bra om du som söker inte är rädd eller allergisk.
Välkommen med din ansökan redan idag!
Urval sker löpande.
Ansvarig för rekryteringen:
Caroline Sterge
0737500899caroline.b@assistansexperten.se Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare AssistansExperten i Norden AB
(org.nr 559216-1144) Arbetsplats
AssistansExperten Jobbnummer
9458386