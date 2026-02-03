Timvikarie till Herrestaskolan
Järfälla kommun, Herrestaskolan / Grundskollärarjobb / Järfälla Visa alla grundskollärarjobb i Järfälla
2026-02-03
, Sollentuna
, Upplands-Bro
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Järfälla kommun, Herrestaskolan i Järfälla
På Utbildningsförvaltningen i Järfälla kommun arbetar omkring 3 100 medarbetare i någon av våra 39 förskolor, 22 skolor, gymnasium, vuxenutbildning och central förvaltning. Vår verksamhet präglas av våra ledord: professionalitet, kollegialitet och utvecklingskraft. Med mod och kompetens driver vi verksamheten framåt, och vi värdesätter ömsesidig respekt och förståelse mellan kollegor. Tillsammans strävar vi efter att göra varandra bättre, för vi vet att när vi gemensamt utvecklas och ständigt förbättras, så tar vi Järfälla framåt.
Herrestaskolan är en mångkulturell F-6-skola med cirka 400 elever. Herrestaskolan ligger centralt placerad i nybyggda Barkarbystaden i Järfälla. Byggnaden är miljöcertifierad och är helt i trä och har en inbjudande skolgård. I skolan finns förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, fritidshem och fritidsklubb. Vi är en medelstor enhet som därför är i återkommande behov av vikarier som med kort varsel kan rycka in och ersätta ordinarie personal vid frånvaro.Publiceringsdatum2026-02-03ArbetsuppgifterDina arbetsuppgifter
Som lärarvikarie:
Med kort varsel ersätta ordinarie lärare.
Följa instruktioner och lektionsplaneringar från ordinarie personal - men samtidigt vara beredd att improvisera i de fall det inte finns någon planering
Skriva en kortare rapport till ordinarie lärare när dagen är slut
Leda och organisera arbetet i klassrummet
Samarbeta med andra lärare och pedagoger i arbetslaget
Som vikarie på fritids:
Med kort varsel ersätta ordinarie fritidspedagog
Samverka med undervisande lärare i klassen under skoldagen
Leda och organisera arbetet i fritidshemmet tillsammans med ordinarie personal
Samarbeta med andra fritidspedagoger
Varaktighet : 3-6 månaderKvalifikationerKvalifikationer
Vi söker timvikarier till skolans alla årskurser. Vi söker lärarvikarier och fritidsvikarier. Som sökande förutsätts att du är genuint intresserad av att arbeta med barn och elever. Ett krav är att du behärskar det svenska språket i både tal och skrift. Stor vikt kommer läggas på personliga egenskaper.
Meriterande är:
Om du har en pedagogisk utbildning på gymnasie- eller högskolenivå
Studerar till lärare eller annan pedagogisk, social inriktning
Har erfarenhet av liknande arbete
Tjänsten kan komma att tillsättas innan annonseringen gått ut. Bakgrundskontroller kommer att göras.
Anställningens omfattning
Anställningsform : Tidsbegränsad anställning
ÖVRIGT
Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation, goda utvecklingsmöjligheter och arbetar efter visionen Järfälla för alla framåt. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på www.jarfalla.se/jobbaijarfalla
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Ett utdrag ur belastningsregistret krävs för arbete inom förskolor och skolor.
Vi genomför begränsade bakgrundskontroller för slutkandidaterna vid detta anställningsförfarande. Bakgrundskontroller genomförs endast i den utsträckning det är relevant för den aktuella tjänsten. I de fall utdrag ur belastningsregistret är lagstadgat kommer du även behöva uppvisa ett sådant utdrag. För mer information om hur vi arbetar med bakgrundskontroller, sehttps://www.jarfalla.se/bakgrundskontroller Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C303748". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Järfälla kommun
(org.nr 212000-0043) Arbetsplats
Järfälla kommun, Herrestaskolan Kontakt
Biträdande rektor
Gullu Oruc Gueluezar.caglayan.oruc@jarfalla.se 08- 580 295 80 Jobbnummer
9718971