Timvikarie som personlig assistent i Kalmar
2025-09-03
Vi söker en engagerad och empatisk personlig assistent som vill bidra till att skapa en meningsfull vardag för vår kund i Kalmar.
Erfarenhet och kompetens
Vi värdesätter tidigare erfarenhet inom vård och omsorg, gärna som personlig assistent. En förmåga att intuitivt förstå och snabbt anpassa sig till kundens behov är avgörande.
Viktiga egenskaper för framgång
Det är viktigt att du är en stabil och pålitlig person som kan arbeta själv men även i team då du dels kommer att ha kollegor i teamet kring kund, då kund även har en del dubbelbemanning.
Som personlig assistent hos oss behöver du vara ansvarsfull, lyhörd och en problemlösare med god förmåga till samarbete. Du bör ha ett respektfullt bemötande och vara mån om att kunden känner sig trygg och bekväm.
Arbetsuppgifter och Ansvar
Vi söker nu en assistent till en av våra kunder i Bergavik. Det är en man i 50 års åldern som tycker om att njuta av fint väder och frisk luft. Kunden har ingen verbal kommunikation och sondmatas.
Han behöver stöd i vardagen, inklusive hjälp med personlig hygien, förflyttningar och sondmatning. Andra uppgifter kan inkludera hushållssysslor m.m.
Om Tjänsten
Passen är dagtid och vaken natt.
Ansökan och Urval
Vi intervjuar löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan annonstiden löper ut. Om du känner att detta är rätt utmaning för dig, tveka inte att skicka in din ansökan snarast möjligt.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vilka är vi?
Vi ingår i Hedera Assistans - en trygg, väletablerad och professionell aktör inom personlig assistans med hjärtat på rätt ställe.
Vi har ett av världens viktigaste jobb - att stötta de som behöver samhällets stöd allra mest! Och det är vi stolta över. Idag finns vi på ett flertal ställen i Sverige, men vår vision är att fortsätta växa i landet och stötta ännu fler till en berikande vardag. Inom Hedera Assistans finns Libra Assistans, Assistanspoolen och Livsanda Assistans. Här arbetar enastående människor med olika bakgrunder som förenas med energi och glädje för att förmedla livskvalitet. Tillsammans har vi en och samma ledstjärna - att handling, tanke och ord alltid ska överensstämma. Vår verksamhet är uppbyggd på en trygg och stabil värdegrund. Alla ska få möjlighet till självbestämmande, ett innehållsrikt liv med trygghet och ett gott mående. Att vi dagligen bidrar och skapar en meningsfull vardag för dessa människor gör oss både stolta och lyckligt lottade. Genom en genuin passion och med ett hjärta för såväl kunder som medarbetare bildar vi en välmående verksamhet som fortsätter att blomstra. Det är kärnan i organisation och vårt arbete.
