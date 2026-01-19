Timvikarie sjuksköterska kväll/natt
Hjo kommun - den lilla kommunen med det stora hjärtat - ligger vackert belägen vid Vätterns strand och är känd som en av Sveriges tre bevarade trästäder. Här arbetar vi tillsammans för att skapa goda livsvillkor för våra invånare, med fokus på kvalitet, samverkan och hållbar utveckling - genom det goda mötet. Här får du oavsett vilken verksamhet du arbetar i närhet till det mesta vår pittoreska stad har att erbjuda. Vi är en arbetsgivare som värdesätter engagemang, delaktighet och en god arbetsmiljö. Hos oss får du möjlighet att göra skillnad - varje dag.
Hälso- och sjukvårdsenheten i Hjo (HOS) söker förstärkning vid ordinarie sjuksköterskors frånvaro. En tjänst perfekt för dig som söker flexibilitet i arbetstimmar eller i kombination med ordinarie sysselsättning.
Som timvikarierande sjuksköterska i Hjo kommun arbetar du vid behov inom kommunens vård- och omsorgsverksamheter. Ditt huvudsakliga uppdrag är att säkerställa att planerade arbetsuppgifter genomförs under arbetspasset samt att hantera inkommande samtal och situationer som kan uppstå.
Arbetspass förekommer dag, kväll och natt, med huvudsakligt behov kväll och natt.
Bokning av arbetspass sker främst via ett automatiserat SMS-system, där du får förfrågan om pass och svarar Ja eller Nej utifrån din tillgänglighet. Vid längre vakanser kan sammanhängande schemaperioder erbjudas.
Arbetet kräver ett självständigt arbetssätt samt god förmåga att göra bedömningar och prioriteringar.Publiceringsdatum2026-01-19Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• är legitimerad sjuksköterska
• innehar giltigt B-körkort
• har gos svenska i tal och skriftDina personliga egenskaper
Du är ansvarstagande, flexibel och har ett professionellt förhållningssätt. Du kan anpassa dig till skiftande arbetsuppgifter och är serviceinriktad med ett respektfullt bemötande i mötet med vårdtagare och kollegor. Du har förmåga att arbeta självständigt och samarbeta med andra yrkesgrupper. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Så ansöker du
Vi behandlar ansökningar via vårt rekryteringssystem Visma Recruit och ber dig därför skicka in din ansökan där, digitalt. Skulle du stöta på hinder med din ansökan vänligen följ kontaktuppgifter i annonsen. Intervjuer och rekrytering sker löpande under ansökningsperioden. Vi förbehåller oss rätten att rekrytera ifrån sökunderlaget till likvärdiga tjänster inom 6 månader från att rekryteringen avslutats.
Vi välkomnar samtal från kandidater men undanber kontakt som avser hjälp med rekrytering eller marknadsföring.
Du kan läsa mer om våra förmåner och hur vi är som arbetsgivare på Jobba i Hjo kommun - Hjo kommun (https://hjo.se/naringsliv_och_arbete/jobba-i-hjo-kommun/).
Vill du veta hur det är att leva och bo i Hjo kika gärna in på livetiskaraborg.se enligt länken: Hjo (https://www.livetiskaraborg.se/kommuner/hjo) Ersättning
enhetschef Hälso- och sjukvårdsenheten
Lydia Hellgren Lidé Lydia.Lide@hjo.se 050335419 Jobbnummer
