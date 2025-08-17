Timvikarie på Turebergskolan HT25
Turebergsskolan
Vår vision är att bli Sveriges bästa skolkommun.
I Sollentuna ska varje skola vara den bästa skolan för varje elev som går där. Framför oss ser vi en skola där undervisningen håller hög kvalitet och stimulerar alla elevers kreativitet och lärande. En skola där vi har höga och positiva förväntningar på oss själva och våra elever och där alla elever och personal trivs och känner sig trygga. I våra skolor ska eleverna uppnå utmärkta studieresultat och utveckla de kompetenser och förmågor som krävs för framtida studier och yrkesliv. Vi ska ligga i framkant vad det gäller pedagogisk utveckling, genomförande och organisering av undervisningen. Att ta stöd i forskning är en självklarhet för oss.
Turebergsskolan är en skola som ligger centralt nära Sollentuna centrum. På skolan går det idag cirka 250 elever i årskurserna F-9 samt RN-enheten. På skolan arbetar en personalgrupp som kännetecknas av stort engagemang och kompetens. Turebergsskolan är en mångkulturell skola med goda studieresultat. Det råder en mycket positiv anda och stor delningskultur på skolan. Skolan leds av rektor och biträdande rektorer.
Skolan har ett väl fungerande värdegrundsarbete och ett aktivt arbete för att skapa en tillgänglig skola för varje elev som går där. Skolan har ett väl utbyggt elevhälsoarbete och processerna stöttas även av förstelärare och specialpedagogisk personal.Publiceringsdatum2025-08-17Dina arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter är att vara vår timvikarie. Du ersätter då ordinarie personal i verksamheten när dessa är frånvarande. Det kan innebära att du intar rollen som lärare, fritidspedagog, elevassistent och/eller resurspedagog. Kvalifikationer
Erfarenhet är värdefullt men viktigast av allt är att du vill göra skillnad för varje individ, är lågaffektiv, flexibel och punktlig.
Vi erbjuder
Välkommen till Sollentuna - en kommun mitt i möjligheterna! Tillsammans gör vi Sollentuna bättre varje dag för våra invånare, företagare och organisationer. Vi har tydliga och ambitiösa mål för att skapa trygghet, välfärd och hållbar tillväxt.
Vi erbjuder dig ett meningsfullt och roligt jobb i en stabil miljö där ambitionsnivån är hög. Hos oss får du fantastiska kollegor som vill göra skillnad för andra. Nu söker vi dig som är nytänkande, ansvarstagande och välkomnande. Följ med oss på resan mot att skapa Sveriges mest attraktiva kommun!
Vi erbjuder dig ett meningsfullt och roligt jobb i en stabil miljö där ambitionsnivån är hög. Hos oss får du fantastiska kollegor som vill göra skillnad för andra. Nu söker vi dig som är nytänkande, ansvarstagande och välkomnande. Följ med oss på resan mot att skapa Sveriges mest attraktiva kommun! Ersättning
