Timvikarie inom Skrattegi Förskolor & utbildning
2026-02-18
Timvikarie sökes till Skrattegi Förskolor & utbildning
Skrattegi Förskolor & utbildning söker nu engagerade timvikarier som med kort varsel kan arbeta på våra förskolor Mäster Mikael och Mosebacke på Södermalm samt Gröna Huset i Nacka.
Vi erbjuder en möjlighet att arbeta i en pedagogisk och kreativ miljö med barn i åldrarna 1-5 år, där du tillsammans med våra ordinarie pedagoger bidrar till barnens trygghet, utveckling och lärande.
Om uppdraget
Som timvikarie hos oss kontaktas du när ordinarie pedagoger är frånvarande.
Det innebär att du:
ibland blir inbokad samma dag,
ibland erbjuds kortare, sammanhängande perioder beroende på verksamhetens behov.
Du arbetar i barngrupp och stöttar ordinarie pedagoger i det dagliga arbetet. Arbetsuppgifterna kan bland annat omfatta:
deltagande i lek, aktiviteter och utevistelse
medverkan i samlingar, sång- och sagostunder
pedagogiska måltider
hjälp med praktiska moment som dukning, disk, torkning av bord, sopning av golv.
att bidra till trygghet, struktur och ett positivt klimat i barngruppen
Flexibilitet och förmåga att anpassa sig efter verksamhetens aktuella behov är centralt i rollen.
Vi söker dig som
är över 18 år
har ett genuint intresse för barn och pedagogik
är ansvarsfull, engagerad och positiv
trivs med att arbeta i team
kan rycka in med kort varsel
bemöter barn och kollegor med värme och professionalism.
• Viktigt att veta
• För arbete med barn krävs ett giltigt utdrag ur Polisens belastningsregister. Detta behöver kunna uppvisas om du blir aktuell för anställning.
• Är det dig vi söker?
• Skicka en kort presentation om dig själv och varför du vill arbeta hos oss.
Vi rekryterar och bokar in timvikarier löpande och ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20
E-post: ulrika.norberg@skrattegi.se Arbetsgivarens referens
