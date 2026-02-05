Timanställning/extrajobb - Lokalvårdare/städare
Human Solutions AB / Städarjobb / Växjö Visa alla städarjobb i Växjö
2026-02-05
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Human Solutions AB i Växjö
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Tingsryd
eller i hela Sverige
Vill du arbeta på ett företag med kollektivavtal och schysta villkor för dem anställda? Då har du hittat helt rätt!
Nu söker vi på E-J Städ i Kronoberg dig som är intresserad av att jobba på timmar. Hos oss har du möjlighet att själv styra hur mycket du vill jobba.
Behovet finns redan idag, så vänta inte med din ansökan. Vi arbetar med löpande urval. Publiceringsdatum2026-02-05Arbetsuppgifter
Ingen dag är sig lik på E-J Städ och tillsammans med dina kollegor kommer du åka ut på olika kunduppdrag. Det kan bl.a handla om:
• Hemstäd hos privatpersoner
• Byggstäd
• Kontorsstäd
• Flyttstäd
• Trappstäd
• Industristäd.Kvalifikationer
För att vara aktuell för tjänsten behöver du kunna förstå, samt göra dig förstådd på svenska. Vi ser gärna att du har B-körkort. Har du tidigare erfarenhet av städbranschen kan detta vara meriterande. Det är dock inget krav.
PERSONLIGA EGENSKAPER
För att lyckas i den här tjänsten ska du vara noggrann, ansvarsfull och pålitlig. Du jobbar oftast tillsammans med dina kollegor och det är därför viktigt att du har lätt för att samarbeta.
Vi värdesätter gemenskap högt på EJ-städ. Därför ser vi gärna att du är en positiv person som har lätt till skratt.
VI ERBJUDER
Ett arbete med stimulerande och varierande arbetsuppgifter, fantastiska kollegor och en arbetsplats med god arbetsmiljö.
Vi erbjuder en tjänst som är väldigt flexibel. Tjänsten är en särskild visstidsanställning (timanställning) där du själv har möjlighet att styra hur mycket du vill jobba. Tillträde enligt ök, med sista ansökningsdag 28 februari.
Ordinarie arbetstid är 07:00-16:00. Placeringsort Växjö
I den här rekryteringen samarbetar vi med Human Solutions AB. Varmt välkommen med din ansökan! Kontaktperson för detta jobb
Samuel Gunnarsson
HRhr@ejstad.se Ersättning
Fast lön. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Human Solutions AB
(org.nr 559022-5636), https://humansolutions.se/ Kontakt
HR-resurs
Samuel Gunnarsson samuel@humansolutions.se 0470-787814 Jobbnummer
9724266