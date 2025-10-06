Timanställd simlärare
Kungälvs Simsällskap / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Kungälv Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Kungälv
2025-10-06
, Göteborg
, Partille
, Lerum
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kungälvs Simsällskap i Kungälv
Välkommen till Kungälvs Simsällskap där Vi tillsammans bidrar till att lära ut den livsviktiga kunskapen att kunna simma och vara säkra i vattnet.
KSS söker nu Dig som vill bli en simlärare.
Tjänsten innebär schemalagt arbete under KSS simperioder (kan ev. anpassas efter ledarens önskemål). Arbetstid kan variera mellan 2 till 10+ timmar per vecka under simperioderna (9veckor/period), fyra perioder årligen.
Avtal skrivs en period åt gången med start Period 2 vintern 2025/2026, med start vecka 46.
Intern utbildning sker innan periodstart.
FÖRKUNSKAP: Ni själva känner er säkra i vattnet och kan simma minst 200m varav 50m på rygg. Stor vikt läggs på personlig lämplighet.
Är du intresserad så återkom snarast till oss. Inkludera CV och personligt brev i ansökan.
Vi gör löpande intervjuer och platsen kan därför tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-09
E-post: anton.arvidsson@kungalvsim.se Arbetsgivare Kungälvs Simsällskap
Rosendalsgatan 1 (visa karta
)
442 35 KUNGÄLV Arbetsplats
Kungälvs Simsällskap Jobbnummer
9543420