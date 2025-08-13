Timanställd på Daglig verksamhet
Abf Mitt Skåne / Vårdarjobb / Lund Visa alla vårdarjobb i Lund
2025-08-13
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Abf Mitt Skåne i Lund
Timanställd till daglig verksamhet ABF Mitt i Stan
Om arbetsplatsen Arbetarnas bildningsförbund (ABF) är Sveriges ledande studieförbund. Vår grundsyn är alla människors lika och unika värde. Vi arbetar med målsättningen att förstärka och fördjupa demokratin inom samhällslivets alla områden. Att arbeta på ABF innebär att du gör en annan värld möjlig. Vi står för jämlikhet, solidaritet och demokrati. ABF MittSkåne driver en daglig verksamhet inom ramen för LSS. Vår dagliga verksamhet utförs på uppdrag av Lunds kommun.
Vi söker nu en timanställd till vår dagliga verksamhet "Mitt i Stan", mitt i centrala Lund. Publiceringsdatum2025-08-13Dina arbetsuppgifter
Vår dagliga verksamhet vänder sig till personer med olika typ av funktionsvariationer. Vi arbetar med inriktningarna Kultur, Träning och hälsa, Jordens resurser, Bildning samt praktik. Du kommer att enskilt och i grupp planera och utföra aktiviteter, administrera i Lifecare, vara med och ta ansvar över att verksamheten håller god kvalité.
Exempel på ämne kan vara: funktionsträning på gym, diskussionsgrupper inom exempelvis psykologi eller biologi, matlagning, musik, baka, träning, musikpass, hålla i diverse bildningspass.
Vi söker dig som är lugn och trygg i dig själv och i ditt arbete. Du som har utbildning och erfarenhet av människor med behov.
Du är strukturerad och kan vara flexibel. Vi vill att du är pedagogisk i ditt arbetssätt, lågaffektiv och tydlig i ditt bemötande.
Positiv och duktig på att motivera och stötta andra. Du får gärna vara kreativ.
Hos oss behövs ett genuint intresse av människor och att du lätt skapar relationer.
Du är uppmärksam, lyhörd och bra på att hantera känslor.
Maila din ansökan med CV och personligt brev till Jacquelineabfmittistan@gmail.com
. Skriv in "Timanställning" i rubriken.
Telefonsamtal undanbedes då jag själv arbetar i verksamheten. Jag kommer att kontakta dig om jag tror att du kan fungera hos oss! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-12
E-post: jacquelineabfmittistan@gmail.com Arbetsgivare Abf Mitt Skåne
, https://www.instagram.com/mitt.i.stan/
Kiliansgatan 9 (visa karta
)
223 50 LUND Jobbnummer
9457528