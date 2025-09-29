Tillväxt- och utvecklingschef
2025-09-29
På Österlen skapar vi förutsättningar för hög livskvalitet där Tomelilla kommun är en plats för inspiration och utveckling. Kommunen har cirka 800 medarbetare och vi erbjuder dig goda utvecklingsmöjligheter, delaktighet genom tillit och möjlighet till balans mellan jobb och fritid.
Vi är just nu på en utvecklingsresa med fokus på att effektivisera och förbättra vår service. Vår ambition är att vara ledande i att ta till vara på de möjligheter som digitaliseringen ger. Kort sagt- vi ska göra det enkelt för alla som bor i, verkar i eller besöker Tomelilla kommun.
Tillväxt och Utvecklingsenheten består av tre enheter, Bygglov, Näringsliv och Exploatering samt enheten för Hållbar styrning. Enheten arbetar nära övriga förvaltning och agerar delvis stöd i olika typer av utvecklingsprojekt.
Enheten är en del av kommunledningskontoret och rapporterar till Kommundirektör. Enheten rapporterar politiskt till Kommunstyrelsen och Byggnadsnämnden.
Tjänsten utgår från kommunhuset, Tomelilla. Tomelilla kommun tillämpar distansarbete med möjlighet att efter överenskommelse viss tid arbeta utifrån hemmet eller något av de öppna kommunhusen i Ystad, Sjöbo, Simrishamn, Malmö eller Lund.
I den här rollen får du ett övergripande ansvar för att leda och utveckla verksamheten i nära samverkan med både politisk ledning, medarbetare och externa aktörer. Arbetet handlar om att skapa förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling där sociala, ekonomiska och ekologiska perspektiv vägs samman. Du kommer att leda arbetet i en tillitsbaserad organisationskultur och bidra till att utveckla processer inom bygglov, planering, näringsliv och exploatering.
Tjänsten innebär att driva och samordna både nationella och internationella utvecklings- och innovationsprojekt, ofta i samarbete med externa finansiärer. Du kommer att ha en central roll i att stärka kommunens förmåga att arbeta långsiktigt, innovativt och i partnerskap med näringsliv, akademi och andra samhällsaktörer lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.
Arbetet kräver strategiskt tänkande och förmågan att fatta beslut i komplexa frågor där lösningarna inte alltid är givna. Du förväntas vara en tydlig och närvarande ledare som bygger tillit, inspirerar och skapar engagemang hos dina medarbetare.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en relevant högskole- eller universitetsutbildning och som har erfarenhet av att leda i offentlig sektor. Du har arbetat nära den politiska ledningen i en politiskt styrd organisation och har en god förståelse för dess förutsättningar. Du har arbetat med hållbar samhällsutveckling utifrån samtliga tre perspektiv och är van vid att driva både nationella och internationella projekt, ofta med extern finansiering från exempelvis Vinnova eller EU. Erfarenhet från bygglovs-, näringslivs-, plan- och exploateringsverksamhet ser vi som särskilt värdefullt.
Du har en gedigen kunskap inom tillitsbaserad ledning och styrning, och du trivs i en organisationskultur där samarbete, ansvar och tillit är centrala ledord. Vi ser gärna att du har erfarenhet från andra sektorer som näringslivet eller akademin, och om du dessutom har arbetat i en internationell kontext är det meriterande.
Som person är du nyfiken, visionär och lyhörd, med ett tydligt utvecklingsorienterat förhållningssätt. Du har en bred allmänbildning och känner dig trygg i situationer där inte alla svar finns på förhand. Din empatiska förmåga gör att du skapar förtroende genom ett respektfullt bemötande. Du är bekväm med att fatta beslut, men har också modet att även under osäkra förhållanden, låta andra ta ansvar.
Du värdesätter att arbeta tillsammans med drivna och innovativa medarbetare, och ser arbetsgruppens behov och kompetenser som en styrande faktor för verksamhetens utveckling. Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift, är en förutsättning för rollen.
Tomelilla kommun har rökfri arbetstid.
Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ska ansökan skickas in digitalt via Visma Recruit och inte via e-post eller pappersformat. Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via Visma Recruit, utan kontakta HR-rekrytering via växeln 0417-18 000.
