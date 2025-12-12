Tillsyn/Bygglovshandläggare
Herrljunga kommun, Bygg- och miljöförvaltningen / Säkerhetsjobb / Herrljunga Visa alla säkerhetsjobb i Herrljunga
2025-12-12
, Vårgårda
, Vara
, Falköping
, Ale
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Herrljunga kommun, Bygg- och miljöförvaltningen i Herrljunga
Välkommen till Herrljunga! Med ett strategiskt läge i Västra Götaland och närhet till större städer kan du enkelt pendla och ta del av storstadens utbud, samtidigt som du behåller småstadens charm och gemenskap. Med naturen nära till hands finns det dessutom gott om möjligheter till friluftsliv och rekreation.
Hos oss får du chansen att arbeta i en stimulerande miljö där ditt arbete verkligen gör skillnad. Vi sätter människan i centrum och strävar efter att varje medarbetare ska känna sig välkommen och sedd.
Vill du vara med och forma framtidens Herrljunga? Bli en del av oss för att göra vår kommun till den bästa platsen att bo, leva och arbeta på. Tillsammans bygger vi ett Herrljunga med växtkraft!Publiceringsdatum2025-12-12Arbetsuppgifter
Tjänsten som tillsyn/bygglovshandläggare innebär att på ett serviceinriktat, rättssäkert och skyndsamt sätt behandla bygglovsansökningar och andra ärenden inom plan- och bygglagen (PBL). Många beslut tas på delegation, men du kommer också att vara föredragande för Bygg- och miljönämnden.
Arbetet innebär mycket kontakter med allmänhet och företag för att ge råd och upplysning angående byggande med utgångspunkt i gällande lagstiftning. Arbetet är självständigt men även ett lagarbete med avstämningar och bedömningar inom gruppen. Du bidrar till gruppens framgång genom att dela med dig av din kunskap och erfarenhet. Vi erbjuder dig ett stimulerande och utvecklande arbete med stort eget ansvar och med mycket kontakter inom och utanför organisationen.
Dina främsta uppgifter är att utöva tillsyn och handlägga lov- och anmälningsärenden enligt Plan- och bygglagen d.v.s. bygglovsansökningar, förhandsbesked, tekniskt samråd, inspektioner, strandskydd samt rådgivning inom enhetens verksamhetsområde. Du kommer också att delta i interna kvalitets- och utvecklingsprocesser, både inom den egna enheten och i kommunen i stort. I ditt dagliga arbete har du kontakt med andra myndigheter, byggherrar, allmänheten, konsulter och jurister.Kvalifikationer
Vi söker dig som har examen som bygglovhandläggare, bygglovingenjör eller annan likvärdig utbildning. Har du erfarenhet av arbete som bygglovhandläggare eller tillsynshandläggare och har erfarenhet av programmet Edp Vision Bygg så är det meriterande. Vi förutsätter att du har god kunskap om plan- och bygglagstiftning, du kan formulera dig väl på svenska i tal och skrift samt samspela med andra i olika sammanhang, där du anpassar dig efter situationen, syftet och mottagaren. Som person har du en positiv inställning till uppdraget, är självgående och initiativtagande, samtidigt samarbetsorienterad och prestigelös. Med kreativitet och lösningsfokus ser du möjligheter och är positiv till utveckling och förändring. Du bidrar aktivt till vår gemensamma arbetsmiljö och trevliga arbetsklimat.
För att trivas och utvecklas med oss är du engagerad i samhällsbyggnadsfrågor och gillar att samarbeta och vill bidra till ett hållbart Herrljunga. Du är noggrann, kan prioritera ditt arbete och har förmågan att skapa struktur vid flera parallella arbetsuppgifter.
Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Tjänsten kräver B-körkort.
ÖVRIGT
I Herrljunga kommun gäller heltid som norm med möjlighet till deltid. Om heltidsuppdrag saknas kan det innebära att tjänster kan kombineras med andra arbetsuppgifter, eller vid annan arbetsplats.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Herrljunga kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som säljare:
Herrljunga kommun har gjort sitt medieval för rekrytering och undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C293740". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Herrljunga kommun
(org.nr 212000-1520) Arbetsplats
Herrljunga kommun, Bygg- och miljöförvaltningen Kontakt
Plan- och byggchef
Tobias Holmén tobias.holmen@herrljunga.se 051317181 Jobbnummer
9640531