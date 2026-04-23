Tidplanerare
Centio Consulting Group AB / Byggjobb / Stockholm Visa alla byggjobb i Stockholm
2026-04-23
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Centio Consulting Group AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Södertälje
eller i hela Sverige
Vi söker en Tidplanerare till en myndighet inom trafik.
Detta är ett konsultuppdrag. Stationeringsort är Stockholm.
Tjänsten är på heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Rollen som tidplanerare innebär att arbeta med planering, uppföljning, analys och presentation av tidplaner i stora infrastrukturprojekt kopplade till utbyggnad av tunnelbana. Arbetet sker i en komplex projektmiljö med många parallella entreprenader där samordning och tydlig tidsstyrning är centralt. Du fungerar som en länk mellan beställarorganisation och entreprenörer och bidrar till en sammanhållen och framåtsyftande planering i ett intensivt skede där stora entreprenader avslutas och nya arbeten pågår parallellt.
Du ingår i en tidplaneringsfunktion inom en stab och arbetar nära huvudtidplanerare. Uppdraget utförs på plats och omfattar även deltagande i gemensamma konferenser och obligatoriska utbildningar.Dina arbetsuppgifter
Stötta entreprenörer i upprättande, avstämning, analys och presentation av tidplaner
Arbeta med planeringsmetodik samt verktygen Primavera P6 och PPM Core
Fungera som nav mellan beställare och entreprenörer i tidplaneringsfrågor
Samordna tidplanering i en miljö med många parallella entreprenader
Bidra till strategier för tidsstyrning och långsiktig planering
Skapa och upprätthålla fokus på tidplan i projektorganisationen
Samarbeta med huvudtidplanerare och tidplaneringsfunktion
Delta i konferenser och obligatoriska utbildningar
Arbeta på plats i kontor eller byggetablering
Medverka vid slutmöte och erfarenhetsåterföring vid uppdragsavslut
Hantera sekretess och onboarding inför uppdragsstart
Krav (OBS, obligatoriska)
Arbetat i rollen som tidplanerare i minst tolv (12) år.
Arbetat i rollen som tidplanerare i minst åtta (8) år i järnvägs-, spårvägs- eller tunnelbaneprojekt.
Arbetat i rollen som tidsplanerare i minst ett (1) stort (över 1000 Mkr) multidisciplinärt infrastrukturprojekt såsom anläggningsprojekt, bygg- och installationsprojekt alternativt järnvägsteknik under de senaste fem (5) åren.
Arbetat i rollen som tidplanerare i minst fyra (4) år på beställarsidan i offentlig verksamhet.
Arbetat med tidplanering av BEST (bana, el, signal och tele) under minst två (2) år.
Arbetat med tidplanering i planeringsverktyget Primavera i minst åtta (8) år.
Flytande svenska i tal och skrift.
Meriterande
Arbetat med tidplanering av provning och driftsättning i minst ett (1) stort (över 1000 Mkr) projekt.
Arbetat med importer till och administration av verktyget PPM Core.
Personliga egenskaper
Lyhörd
Noggrann
Ansvarsfull
Strukturerad
Kommunikativ
Språkligt skicklig och uttrycker dig väl i både tal och skrift
Engagerad
Pedagogisk med förmåga att förklara och förmedla information på ett tydligt och inspirerande sätt
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7629471-1964128". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Centio Consulting Group AB
(org.nr 559153-2907), https://centio.teamtailor.com
Vällingby torg (visa karta
)
162 65 VÄLLINGBY Arbetsplats
Centio Jobbnummer
9872935